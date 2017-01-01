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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Sen misin cevizin tadına bakan

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:05
Sen misin cevizin tadına bakan
Sen misin cevizin tadına bakan
- Kırılan bir ceviz için mağaza çalışanları ile müşteri birbirlerine girdi

(Fotoğraflı)

İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, satın almak istediği cevizin tadına bakmak isteyen bir market müşterisinin, iki çalışan tarafından darp edildiği iddia edildi.
Olay, Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Markete alışveriş için giren bir müşteri, file poşet içindeki kırılmamış cevizden almak istedi. Bu sırada yanından bulunan eşinin 'cevizin tadına bakmadan almayalım' demesi üzerine isimi öğrenilemeyen müşteri, filenin kenarından bir ceviz alarak kırdı ve tadına baktı. Bunu gören mağaza çalışanının müşteriyi uyarması üzerine ikili arasında sözlü atışma başladı. Bu esnada başka bir erkek mağaza çalışanının da olaya müdahil olmasının ardından iddialara göre; müşteri çalışanlardan birine yumruk atmaya çalıştı. Bunun üzerine iki çalışan müşteriyi darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri müşteriye 'şikayetçi' olup olmadığı sordu. Müşteri şikayetçi olmazken, mağaza müdiresi müşteriden özür dileyerek arayı yumuşatmaya çalıştı.
(İS-MET-Y)

08.05.2017 16:14:59 TSI
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