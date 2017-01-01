YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hatay'da 26 hafız için icazet töreni

Hatay'da 26 hafız için icazet töreni



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'da Antakya İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Kuran Kursu'ndan mezun olan 26 hafız için icazet töreni düzenlendi.

Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun açılış konuşması ile devam etti. Kavillioğlu, konuşmasında hafızlık müessesesinin anlam ve önemine vurgu yaparak, hafız olmaya hak kazanmış ve icazetlerini alan öğrencileri, ailelerini ve öğreticilerini tebrik etti. Bugün hayatın müstesna bir anını, çok ulvi duyguların, güzel duyguların coşkusu içerisinde geçirdiklerini ifade eden Kavillioğlu, "Necati hocam bayram olarak tarif etti. Hakikaten bu bayramımız. Çünkü 26 evladımız yaşayan Kuran oldular. Onların sevinçlerini paylaşıyoruz. Ve bu güzel günü hep beraber idrak etmeye çalışıyoruz" dedi.

Programda İlahi Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdiler. İlahilerin ardından 26 hafız, öğrencilerin oluşturduğu koridordan geçerek Kuranı Kerim'i öperek alınlarına koydular.

İcazet törenine Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve davetliler katıldı.

(BGY-Y)



08.05.2017 16:16:20 TSI

NNNN

