ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da 26 hafız için icazet töreni

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:07
Hatay'da 26 hafız için icazet töreni
Hatay'da 26 hafız için icazet töreni

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'da Antakya İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Kuran Kursu'ndan mezun olan 26 hafız için icazet töreni düzenlendi.
Saygı Duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun açılış konuşması ile devam etti. Kavillioğlu, konuşmasında hafızlık müessesesinin anlam ve önemine vurgu yaparak, hafız olmaya hak kazanmış ve icazetlerini alan öğrencileri, ailelerini ve öğreticilerini tebrik etti. Bugün hayatın müstesna bir anını, çok ulvi duyguların, güzel duyguların coşkusu içerisinde geçirdiklerini ifade eden Kavillioğlu, "Necati hocam bayram olarak tarif etti. Hakikaten bu bayramımız. Çünkü 26 evladımız yaşayan Kuran oldular. Onların sevinçlerini paylaşıyoruz. Ve bu güzel günü hep beraber idrak etmeye çalışıyoruz" dedi.
Programda İlahi Korosu öğrencileri ilahiler seslendirdiler. İlahilerin ardından 26 hafız, öğrencilerin oluşturduğu koridordan geçerek Kuranı Kerim'i öperek alınlarına koydular.
İcazet törenine Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve davetliler katıldı.
(BGY-Y)

08.05.2017 16:16:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nakil aracının altında kalan gardiyan hayatını kaybetti
YEREL

NAKİL ARACININ ALTINDA KALAN GARDİYAN HAYATINI KAYBETTİ
Hayırseverden engelli gence akülü araba
YEREL

HAYIRSEVERDEN ENGELLİ GENCE AKÜLÜ ARABA
Vakıflar Haftası &quot;Vakıf Medeniyeti ve Kudüs&quot; temasıyla kutlanıyor
YEREL

VAKIFLAR HAFTASI "VAKIF MEDENİYETİ VE KUDÜS" TEMASIYLA KUTLANIYOR
ÖSYM Başkanı Demir'den Hatay Valisi Ata'ya ziyaret
YEREL

ÖSYM BAŞKANI DEMİR'DEN HATAY VALİSİ ATA'YA ZİYARET

İHH'dan Suriye'ye insani yardım
YEREL

İHH'DAN SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

Balık tutmak için gittiği kanalda boğuldu
YEREL

BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİĞİ KANALDA BOĞULDU

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Türbülansa giren paraşütçü balıkçı teknesine indi
YEREL

TÜRBÜLANSA GİREN PARAŞÜTÇÜ BALIKÇI TEKNESİNE İNDİ
Dünya Talasemi Günü
YEREL

DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ
Suriyeli dul ve yetimlere destek
YEREL

SURİYELİ DUL VE YETİMLERE DESTEK
Payas'ta taze fasulye hasadı başladı
YEREL

PAYAS'TA TAZE FASULYE HASADI BAŞLADI
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...