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Öğrenciler Melikgazi Geri Dönüşüm Tesislerini ziyaret etti



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm tesislerinin öğrenciler için adeta gezi alanı olduğunu çünkü çevre kirlenmesi ve atıkların değerlendirilmesi konusunda görerek öğrenmenin en güzel bu tesislerde örneğinin sergilendiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve ne şekilde işlerden geçirildiğini, sonra bunların nasıl depolandığını ve ne gibi maddelere dönüştürüldüğünü bu tesislerde bizzat izlediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, doğa kirlenmesinin önlendiğini ve yine geri dönüşüm ile ekonomiye katkı sağlandığını öğrenerek bizzat uygulayıcı olduklarını kaydetti.

Hayriye Dabanoğlu İlkögretim Okulundan birinci ve ikinci sınıftan 152 öğrencinin Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesislerini gezdiklerini ve konu hakkında bilgilendirildiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Ağaç yaş iken eğilir sözü, toplumuzun küçük yaşta verilen eğitimin bir ifadesidir. Küçük yaşta elde edilen bilgi ve öğrenme ile alışkanlık kazanılarak bilgili ve bilinçli bir toplum olarak daha ferah bir toplumun temeli atılır. Bu açıdan özellikle doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir. Bu açıdan Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm ve Ekonomiye Katkı Tesisleri adeta bir okul gibidir. Çünkü Çocuklar bakarak ve görerek öğrenmektedir. Bugün 152 öğrenci artık iyi bir çevreci, iyi bir geri dönüşümcü ve iyi bir ekonomiye katkı sağlayan olarak toplumda yerlerini alacaklardır. 152 öğrenci iki hafta içerisinde evlerinden topladıkları ayrıştırılmış çöpleri bu tesise bizzat getirecekler ve bundan böyle okullarında ayrıştırılmış çöpleri kullanacaklardır. Bu çok önemlidir "

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, tesisleri ziyaret eden öğrencilere geri dönüşümden tekrar üretilen defter, hikaye kitapları, önlük gibi hediyeler verildiğini sözlerine ekledi.

(SK)



08.05.2017 16:18:00 TSI

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