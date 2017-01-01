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Otomobil tutkunları Milas'ta buluştu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:10
Otomobil tutkunları Milas'ta buluştu
Otomobil tutkunları Milas'ta buluştu

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Ege bölgesindeki otomobil tutkunları 1. Milas Autoshow Tuning Festivali'nde bir araya geldi. Yaklaşık 200 otomobilin katıldığı festivalde, otomobil ses-görüntü sistemleri ve aksesuarları tanıtıldı.
Milas'a bağlı Kırcağız Mahallesi'nde ilk kez düzenlenen 1. Milas Autoshow Tuning Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Geçtiğimiz pazar günü Kırcağız mahalle meydanında düzenlenen festivale; İzmir, Aydın, Kuşadası, Bursa ve Muğla genelinden birçok otomobil tutkunu katıldı. Değişik ses-görüntü sistemleri ve aksesuarlarla donatılan yaklaşık 200 otomobil, festivali izleyenlerden yoğun ilgi gördü. Lüks otomobillerin de sergilendiği festivali izleyenler, etkinlik boyunca bol bol fotoğraf çekti.
Festival alanını ziyaret eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Belediye Başkan Yardımcıları Faik Karagöz, Zeynep Mat ve CHP İlçe Başkanı Suat Özcan, otomobil sahipleriyle bir araya gelerek ses-görüntü sistemleri hakkında bilgi aldı.
Milas'ın farklı bir festivale ev sahipliği yapmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden Başkan Tokat, "Festivale katılan araçları inceledim ve çok şaşırtıcı ses-görüntü sistemleri var. Bu tür organizasyon ve festivaller çok sayıda vatandaştan ilgi görüyor. Böyle bir festivalin Milas'ta düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. İlçenin tanıtımına katkı sunan bu festivalin ilerleyen yıllarda da gerçekleştirilmesini temenni ediyorum." dedi.
Oto ses-görüntü sistemleri ve aksesuarları alanındaki herkesi bir araya getirerek tanışma ve kaynaşma amacıyla 1. Milas Autoshow Tuning Festivali'ni düzenlediklerini belirten RDS Elektronik Oto-Ses-Görüntü Sistemleri işletmecisi Aykut Ulaş, festivale katılım gösterenlere teşekkür ederek katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.
(DL-MB-Y)

08.05.2017 16:18:50 TSI
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