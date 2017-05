YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Protokol ve kurumsal nezaket kuralları anlatıldı

Protokol ve kurumsal nezaket kuralları anlatıldı



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde görev yapan daire başkanı, şube müdürü ve şeflere 'Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları' eğitimi verildi. Eğitim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar tarafından verildi. Gökbunar, protokol kurallarının hayatımızın her alanında uygulandığını belirterek, protokol ilkeleri, makamda davranış kuralları, toplantı kuralları gibi konularında bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalı vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde görev yapan daire başkanı, şube müdürü ve şeflere "Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları" eğitimi verildi. Oda ve Dernekler Kulesi BESOT Konferans Salonu'nda verilen eğitimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler de takip etti. Konuşmacılığını Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar'ın yaptığı seminerin açılış konuşmasını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz yaptı.



"Akademik düzeyde eğitimler gerçekleştiriyoruz"

Düzenlenen eğitimle protokol ve kurumsal nezaket kurallarının titizlikle uygulanması konusunda tüm personelde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz "Büyükşehir Belediyemiz kurumsallaşmasını tamamlamış ve mevzuatın tüm gereklerini yerine getiren bir kurumdur. Eğitimlerimizi belediyemizin hizmet ve işlemlerinin mükemmel nitelikte uygulanmasına yönelik olarak en iyi uzmanlarca akademik düzeyde gerçekleştirmekteyiz. Bu açıdan bu eğitimimizle protokol ve kurumsal nezaket kurallarının titizlikle uygulanması konusunda tüm personelimizde farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesinin kurumsal prestiji açısından bunu önemsiyoruz" dedi.



Protokol ilkeleri aktarıldı

Şaşmaz'ın ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar söz aldı. Gökbunar, katılımcılara protokol ilkeleri, kurumsal temsil, ast-üst ilişkileri, makamda davranış kuralları, tanışma/tanıştırma, iletişim, toplantı kuralları, arz ve ricanın yazışmalardaki önemi, konuşma ve hitap şekilleri, kıyafet adabı, yanlış protokol uygulamaları gibi konularında bilgiler verdi.



"Protokol kurallarını hayatımızın her alanında uyguluyoruz"

Protokol kurallarının hayatımızın her alanında uygulandığına da dikkat çeken Gökbunar, "Bizim dilimizde ve dinimizde aslında protokol kuralları hep vardır. Anadolu'da protokol, doğum ziyaretiyle başlar, ölümle biter. Protokolü basitçe 'hakkını vermek, haddini bilmek' olarak ifade edebiliriz. Astın üstüne karşı haddini bilmesi, ama aynı zamanda üstün de astına karşı saygısını yitirmemesidir. Protokol kuralları mekanik bir şekilde uygulanan kaideler olmayıp nezaket ve zevk ifadesi olup doğru ve yerinde davranma ile ilgilidir. Sosyal davranışın temelini oluşturan terbiye, nezaket, zarafetin içerikleri protokol uygulamalarına yön verir, anlam kazandırır. Aslında protokol kurallarını hayatımızın her alanında uyguluyoruz; yemek yerken, selamlaşmalarda, karşılamalarda kısacası her alanda. Bir insanın; niteliği kıyafetiyle, nezaketi davranışlarıyla, bilgisi konuşmasıyla, becerisi işiyle, görgüsü yemesi-içmesiyle ortaya çıkar. Kamusal yaşamda yöneticinin temsil niteliği, protokol kurallarına uymasıyla ortaya çıkar. Çünkü yöneticinin başarısını yüzde 34 temsil niteliği (protokol), yüzde 33 bilgi ve becerisi, yüzde 33 kişiliği oluşturmaktadır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz eğitimin sonunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar'ı tebrik ederek, çiçek takdim etti.

