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Çocuklar uçurtma şenliğinde bir araya geldi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:11
Çocuklar uçurtma şenliğinde bir araya geldi
Çocuklar uçurtma şenliğinde bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesindeki uçurtma şenliğinde bir araya gelen 400 öğrenci, gönüllerince eğlendi.
Solhan Belediyesi tarafından yürütülen 'Herkes için kayıtlı istihdam' AB projesi faaliyetleri kapsamında yaklaşık 400 öğrenci ve velilerine yönelik uçurtma şenliği etkinliği düzenlendi.Balon ve şapka dağıtılan etkinlikte çocuklar gün boyu uçurtma uçurdu.
Proje sayesinde sosyal etkinliklerinde yapılmasının mutluluk verici olduğunu belirten Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş,"Bu gibi etkinliklerin sürekli hale gelmesi lazım. Proje kapsamında yapılan bu sosyal etkinliği faydalı buluyorum" dedi.
Proje koordinatörü Nihat İnan ise,proje kapsamında eğitimlerin yanında sosyal etkinlikler de yaparak vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlandığını aktardı.
Etkinliğe Solhan Kaymakamı Fatih Okumu'un dışında ilçe Belediye Başkanvekili Adil Maç, kayıt dışı istihdam kurulu üyeleri, kurum amirleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.
(YA-HİV-Y)

08.05.2017 16:20:01 TSI
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