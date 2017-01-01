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Elazığ'da trafik haftası etkinliği

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:12
Elazığ'da trafik haftası etkinliği
Elazığ'da trafik haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' nedeniyle kurulan stantlarda vatandaşlara trafik kazaları ve kuralları hakkında bilgiler verildi.
Elazığ'da 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ahmet Aytar Meydanına stantlar açıldı. Kurulan stantlarda vatandaşlara trafik kazaları ve trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek hediyeler dağıtıldı.
Stantları gezdiğini ve trafik kuralları hakkında bilgi aldığını belirten 12 yaşındaki Ahmet Bayram, stantta bulunan görsellerin çok iyi olduğunu ve bu sayede daha iyi anladığını söyledi.
Standa gelerek trafik levhalarını incelediğini dile getiren 10 yaşındaki Fethi Bıyık ise, tüm standı ve kurumların araçlarını gezerek bilgi aldığını ifade etti.
(CK-HİV-Y)

08.05.2017 16:21:16 TSI
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