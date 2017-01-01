YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da trafik haftası etkinliği

Elazığ'da trafik haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' nedeniyle kurulan stantlarda vatandaşlara trafik kazaları ve kuralları hakkında bilgiler verildi.

Elazığ'da 'Karayolları Trafik Güvenliği Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ahmet Aytar Meydanına stantlar açıldı. Kurulan stantlarda vatandaşlara trafik kazaları ve trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek hediyeler dağıtıldı.

Stantları gezdiğini ve trafik kuralları hakkında bilgi aldığını belirten 12 yaşındaki Ahmet Bayram, stantta bulunan görsellerin çok iyi olduğunu ve bu sayede daha iyi anladığını söyledi.

Standa gelerek trafik levhalarını incelediğini dile getiren 10 yaşındaki Fethi Bıyık ise, tüm standı ve kurumların araçlarını gezerek bilgi aldığını ifade etti.

(CK-HİV-Y)



08.05.2017 16:21:16 TSI

NNNN

