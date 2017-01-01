Konya Büyükşehir'in web siteleri günde 220 bin kez ziyaret ediliyor
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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfası www.konya.bel.tr günlük ortalama 105 bin, Mobil Konya uygulaması da günlük ortalama 220 bin kez ziyaret ediliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi olan www.konya.bel.tr ve belediyeye ait diğer siteler ziyaretçi sayısını her geçen gün artırıyor. Belediye hizmet tanıtım ve haberleri, Kent Bilgi Sistemi, E-Belediye, şehir kameraları, Şehir Rehberi, web tv, 360 derece sanal tur gibi özellikler ve Konya'yı tanıtan bölümleriyle ilgi gören www.konya.bel.tr, günlük ortalama 105 bin kez ziyaret ediliyor. Ziyaretçi sayısında Türkiye'de belediyeler arasında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan internet sitesinin yanında www.konya.com.tr, www.komek.org.tr, www.konyabuyuksehir.tv ve atus.konya.bel.tr sayfalarına da büyük ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin mobil cihazlarda kullanılan Mobil Konya uygulaması da günlük ortalama 220 bin kez kullanılıyor. Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda kullanılan Mobil Konya uygulaması ile Konya ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bilgilere, otel, restoran gibi yerlerin ulaşım bilgilerine, ATUS'a ve Otopark Bul uygulamasına erişilebiliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi, Türkçe, İngilizce, Almanca, Japonca, Korece, Fransızca ve Farsça yayınlarını da sürdürüyor.
(AH-Y)
08.05.2017 16:21:41 TSI
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