YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ERÜ Üroonkoloji Konseyi Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

ERÜ Üroonkoloji Konseyi Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Üroonkoloji Konseyi eğitim toplantısında prostat kanseri ve prostat kanserinde yeni tedavi yöntemleri ele alındı.

Radisson Blu Hotel'de gerçekleştirilen eğitim toplantısına Üroloji, Onkoloji, Radyasyon Onkoloji, Nükleer Tıp, Radyoloji, Patoloji, Geriatri, Psikiyatri ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branşlarından çok sayıda akademisyen katıldı.

Eğitim toplantısı hakkında bilgiler veren ERÜ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Demirtaş, üroonkoloji konusunda geniş katılımla gerçekleştirilen bu toplantıda prostat kanserini tüm detayları ile konuştuklarını söyledi.

Doç. Dr. Demirtaş, "Prostat kanseri dünyada ve ülkemizde erkekler arasında görülen en sık görülen kanser türüdür. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken teşhis ve tedavi önemli rol oynamaktadır. Gerek kanser şüphesi olan hastalara tanı konulması aşamasında, gerekse prostat kanseri tanısı aldıktan sonra hastaya uygulanacak tedavi planı multidisipliner (üroloji, onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, nükleer tıp, patoloji, psikiyatri, fizik tedavi, geriatri gibi birden fazla tıp dalını içeren) yaklaşım ve ciddi bir takip gerektirmektedir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren üroonkoloji konseyi öncülüğünde, Kayseri ve civarındaki merkezlerden yaklaşık 10 farklı branştan katılımcılar ile bu toplantıyı düzenlemiş bulunmaktadır. Toplantıda prostat kanseri tanısından tedavisine ve hasta takibine kadar birçok bilimsel konuda oturumlar düzenlendi ve en güncel bilgiler ışığında prostat kanserine yaklaşım tartışıldı. Gelişen teknoloji ile birlikte erken teşhiste rol oynayan faktörler değerlendirildi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi desteği ile Üroloji Anabilim Dalı bünyesine yeni kazandırılmış olan ve multiparametrik MR ile prostat biyopsisi yapabilmeye olanak sağlayan erken kanser teşhisinde çok önemli role sahip olan son teknoloji füzyon ultrason cihazı tanıtıldı" dedi.

ERÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demirtaş, oldukça verimli geçtiğini belirttiği toplantıyı belirli aralıklarla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

(SK)



08.05.2017 16:22:29 TSI

NNNN

