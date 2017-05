YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çakır, Süleymanbeyler ve Soğanlı Yörük köylerini ziyaret etti

Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi AK Parti ilçe Başkanı Fatih Çakır Süleymanbeyler ve Soğanlı Yörük köylerini ziyaret ederek, köylülerin taleplerini dinledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, beraberinde Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, bazı İl Genel Meclisi Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Ömerli Mahallesi ve İlçeye bağlı Süleymanbeyler ve Soğanlı Yörük köylerini ziyaret etti. Programına Ömerli Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği'nin organize ettiği Bahar Şenliği'ne katılarak başlayan Çakır, düzenlenen etkinlikten dolayı Dernek Yöneticilerini kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. Ömerli Mahallesi'nin ardından Süleymanbeyler ve Soğanlı Yörük köylerini ziyaret eden Çakır, Muhtarlar Eyüp Marankoz ile İsmail Akdeniz'den köyleri ile ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Çakır köylerde yaptığı konuşmada Ereğli'ye bağlı köylerin, 15 yıl içerisinde yapılan seçim ve halkoylamalarında kendilerini mahcup etmediklerini vurgularken, AK Parti hükümetlerinin köylere gereken hizmetleri yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini söyledi. Çakır konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Özellikle kırsal kesimdeki vatandaşlar 'Siyasetçiler seçimden seçime yanımıza geliyorlar, seçimden sonra gelen-giden, arayan-soran yok' şeklindeki algısını partim adına gidereceğimize söz veriyorum. Bu doğrultuda çalışmalarımız başladı. Bundan sonra köylerimize daha da ağırlık vereceğiz ve her hafta sonu 3 köyümüzü ziyaret ederek Muhtarlarımızın ve köy sakinlerimizin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyeceğiz. Amacımız şehirdeki tüm imkânları köylere taşımak. Köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımız, zaman zaman siyasetçilerin seçimden seçime kendilerini arayıp sorduklarını, seçimden sonra kimsenin gelip gitmediğini söylüyorlar. Haklılar. Bizler de bu sitemden üzerimize düşen payı alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana fırsat buldukça köylerimizi ziyaret etmeye ve köy sakinlerimizle hasbihal etmeye çalıştık. Ancak yeterli olmadığının farkındayız. Bu nedenle biz AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı olarak bu algıyı değiştireceğiz, bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık. Artık her hafta sonu 3 köyümüzü ziyaret edeceğiz. Her bir köyümüzde 2-3 saat kalarak, gerek Muhtarlarımızdan gerekse köy sakinlerimizden köylerinin sorunları ile ilgili detaylı bilgiler alacağız. Sorunları yerinde görüp, çözüm noktasında birlikte istişare yaparak köylerimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız."

Çakır yaptığı konuşmaların ardından köylerden ayrıldı.

08.05.2017 16:23:13 TSI

