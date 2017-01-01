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Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:15
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı
Açık Hava Tiyatrosu ihaleye çıkarıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Dinek Mahallesi'nde bulunan Açık Hava Tiyatrosu'nu kiraya verilmek üzere açık artırma usulüyle ihaleye çıkardı.
Alanya Belediyesi, Dinek Mahallesi'nde bulunan Açık Hava Tiyatrosu'nu kiraya verilmek üzere, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle ihaleye çıkardı.
Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait Dinek Mahallesi'nde bulunan Açık Hava Tiyatrosu iki adet kantiniyle birlikte ihaleye çıkarıldı. Aynı zamanda Süleymanlar, Konaklı, Kızlarpınarı, Türkler, Okurcalar, Dinek, Cikcilli, Payallar, Şekerhane ve Avsallar Mahallerinde bulunan yine mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait işyerleri ve taşınmazlar açık artırma usulü ile ihaleye verilecektir. İhaleler, 11 Mayıs Perşembe günü yapılacak Encümen Toplantısında saat 10.00 ila 12.10 arasında gerçekleştirilecek.
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 16:24:02 TSI
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