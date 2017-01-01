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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Erzurum'da da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı "şafak" operasyonu kapsamında Erzurum'da arama kararı alındı.

Tespit edilen 6 farklı adreste 4 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda bazı evlerin kapıları "koçbaşı" yardımıyla kırılarak içeri girildi ve geniş çaplı arama yapıldı.

Yapılan aramada 1, 33 gr plaka esrar, 1,10 gr parçalanmış ecsatsy hap, 6, 18 gr toz esrar, 1 adet hassas terazi, 6 adet 9 mm çapında dolu fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış şaşal tabir edilen düzenek ve 32'lik paket içerisinde çarşaf tabir edilen kağıtlar ele geçirildi.

Şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı.

(DA-AA-Y)



08.05.2017 16:24:16 TSI

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