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Kahramanmaraş'ta yollar çiçek açtı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:16
Kahramanmaraş'ta yollar çiçek açtı
Kahramanmaraş'ta yollar çiçek açtı

(Fotoğraflı)

Çağrı Solak
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilkbaharın gelmesiyle refüj ve yol kenarlarını çiçeklerle donattı.
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan refüjlerde çevre düzenleme çalışmalarını yürüten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, refüjleri rengarenk çiçek ve güllerle donattı.
Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda refüjler rengarenk güller ve çiçeklerle donatılarak kent güzel bir görünüm kazandırılıyor.
Refüjlerde bulunan ağaçların bakım, budama gibi işlemlerinin de yürütüldüğü çalışmalarda özellikle refüjlerdeki göbeklerde oluşturulan motifler dikkat çekiyor.
(CGR-Y)

08.05.2017 16:25:01 TSI
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