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Konya'da Sokakta Sanat Günleri başladı



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen "Sokakta Sanat Günleri" etkinliği başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuvarı ile Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi'nin katkıları ile hazırlanan "Sokakta Sanat Günleri" etkinliği başladı.

Zafer Bölgesi Kazım Karabekir Caddesi'nde kurdelesi kesilerek açılışı yapılan etkinlikte ilk olarak özel öğrencilerden oluşan mehteran takımı konser verdi.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi Müdürü Hasan Yaşar, belediye olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Okka da, üniversite olarak faydalı yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini belirterek, etkinliği hazırlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Sokakta Sanat Günleri kapsamında sanatçılar resim, ebru, seramik sergileri ve müzik gösterileri yapacak. Etkinliğe katılan sanatçılar, 9 Mayıs'ta Kültür Park'ta 10 Mayıs'ta da Mevlana Meydanı'nda sanatseverlerle bir araya gelecek.

(AH-Y)



08.05.2017 16:26:24 TSI

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