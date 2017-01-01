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Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada da gözde



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Facebook'taki belediyeler arasında en fazla hayranı olan 4'üncü belediye olduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi, sosyal medyada da adından söz ettirmeye başladı. Yapılan araştırmada Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta en çok hayranı olan sayfalarda ilk 5'te yer aldı. Resmi facebook sayfasının 108 bin 467 beğeniyle Kadıköy Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ardından 4'üncü sırada yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, en çok etkileşim alan 5 sayfa içinden de yine 4'üncü sırada yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi resmi facebook sayfası, 744 bin 408 etkileşimle yine birçok belediyeyi geride bıraktı.

(SC-Y)



08.05.2017 16:26:45 TSI

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