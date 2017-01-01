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Karaman Belediyesinde su baskınlarına karşı alt yapı çalışmaları



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, sel ve su baskını risklerini ortadan kaldırmak için Piri Reis Mahallesi'nde hat birleştirme çalışmalarını tamamladı.

Larende, Sümer ve Yenişehir Mahallelerinde devam eden alt yapı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Son iki yıldır şehrimize düşen özellikle sağanak yağış dediğimiz yağış miktarlarında ortalamanın üstünde bir artış var. Bu ani yağışlar şehir içinde bazı olumsuzluklara sebep olabiliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için sürekli çalışma halindeyiz. Bu ana kollektör hatlarının bağlanması ile yağmur suyunun büyük bölümünü şehir dışına güvenli şekilde aktarmış olacağız" dedi.

Çalışkan, yapılan çalışmalar kapsamında özellikle Piri Reis Mahallesi ile tren yolu arkasında kalan bölgeyle 2. organize yolu sanayi dükkânları civarındaki su göllenmesi problemleri ortadan kalkacak. Müdürlüğümüzce yeni yapılan bu hatlara bağlantılı mahalle içi yağmur suyu şebeke hattı yapımı çalışmalarına da devam edilmektedir. Asfaltlama sezonu içinde Larende ve Sümer Mahallerimizdeki çalışmalarda büyük oranda ilerleme öngörüyoruz" diye konuştu.

(MD-AH-Y)



08.05.2017 16:26:55 TSI

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