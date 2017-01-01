Uyuşturucu operasyonu
KİLİS (İHA) - Kilis'te, uyuşturucu maddeyle ilgili olarak polis kent merkezinde önceden belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde arama yapan ekipler, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, kavanoz içerisine gizlenmiş 117 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
(MAD-SD-Y)
08.05.2017 16:27:27 TSI
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