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Uyuşturucu operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:18
Uyuşturucu operasyonu

KİLİS (İHA) - Kilis'te, uyuşturucu maddeyle ilgili olarak polis kent merkezinde önceden belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde önceden belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde arama yapan ekipler, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, kavanoz içerisine gizlenmiş 117 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
(MAD-SD-Y)

08.05.2017 16:27:27 TSI
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