YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Palandöken Belediyesi yeni meclis salonu mesaisine başladı

Palandöken Belediyesi yeni meclis salonu mesaisine başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi geçtiğimiz hafta hizmete açtığı yeni hizmet binasındaki ilk meclis oturumunu gerçekleştirdi.

Modern ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken Meclis Salonunda ilk toplantısını yöneten Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Yeni hizmet binamızın Palandöken halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yeni meclis salonumuzda ilçemiz adına güzel kararlar almamızı temenni ediyorum" dedi. Palandöken Belediyesi, Mayıs ayı ilk oturumunu yeni belediye hizmet binasında gerçekleştirdi. Işıl ışıl görünümü ile göz dolduran Palandöken Belediyesi yeni hizmet binası ve meclis salonunun ilk gününde konukları da yoğundu. Yeni hizmet binasının ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Belediye Başkanı Orhan Bulutlar; eğitim, kültür, sanata ve spora kadar hayatın birçok alanında ilçeye kazandırılan hizmetleri özetledi. Başkan Bulutlar, "Yaptığımız birbirinden iddialı yatırımlarla Palandöken ilçemiz Erzurum'un çekim merkezi olmaya devam ediyor. İlçemizin hemen girişinde inşa ederek içinde bulunduğumuz yeni hizmet binamız ile başlayan yatırım seferberliğimiz Yıldızkent bölgesinde yapımına başlanan ikinci Kültür Merkezi, Yenişehir bölgesinde ihale aşamasında olan Nikah Sarayı, belediyemiz tarafından bitme aşamasına gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçeye 5 yeni park yapımı ile yatırımlarımız devam ediyor" diye konuştu. Belediye Meclis, Mayıs ayı meclis oturumunda Nisan ayının zaptın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde yer alan 6 madde görüşülerek karara bağlandı. Yeni meclis salonu meclis üyelerinden tam not alırken, yapılmasında emeği olanlara teşekkür ettiler. Başkan Bulutlar, yeni hizmet binasını restoranında meclis üyelerinin onuruna yemek de verdi. Yemeğe Ak Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu da katıldı. Meclis üyeleri daha sonra toplu fotoğraf çektirdiler.

(ERZ-Y)



08.05.2017 16:29:15 TSI

NNNN

