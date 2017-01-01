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Develi'de trafik haftası kutlamaları



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Ülke genelinde her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan 'Trafik Haftası', Develi'de de Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde İlçe protokolünün ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı İlçe Emniyet Müdürü Vekili Volkan Barış Salgar yaparak trafik haftası ile ilgili bilgiler verdi. Programda konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Trafik kurallarına uymakla ilgili yeteri kadar bilinç düzeyimiz olmadığı ortadadır. Geleceğimiz olan siz gençlerin bu hususta daha dikkatli ve bilinçli olmaları trafik kazalarının ve sorunlarının azalmasında çok belirleyici olacaktır" dedi.

trafikteki bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Develi Kaymakamı Murat Duru ise, "Bizler trafikte nasıl isek gençlerimize ve çocuklarımıza o şekilde örnek olmaktayız. Yavrularımızın geleceği ve trafik terörünün bitmesi için lütfen hep birlikte trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.

Trafik Haftası münasebetiyle İlçe genelinde düzenlenen kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere İlçe protokolü tarafından hediyeler de verildiği programda ayrıca 2017 yılının sürücüleri olan Melahat Candan, Remziye Söbe, Fatma Develioğlu, Emre Çiftçi, Osman Göktepe ve Orhan Şişli'ye de teşekkür plaketi takdim edildi.

(SK)



08.05.2017 16:29:26 TSI

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