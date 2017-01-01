YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İpekyolu Belediyesinden 'Kürtür-Sanat' günleri

İpekyolu Belediyesinden 'Kürtür-Sanat' günleri



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Kültür-Sanat' günleri etkinliğinin son günü Van Kalesi'nde yapıldı.

Van Kalesi eteğindeki eski Van evleri yanında yapılan çalıştaya il dışından gelen ressamlar katıldı. Ressamlar; Van Kalesi, Akdamar Adası, eski Van evleri, Van Kedisi ve çeşitli doğa resimlerini tuvallere aktardılar. Çalıştayın ardından Van Kalesi'nin eşsiz güzelliğini gezen katılımcıların onuruna İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından akşam yemeği verildi.

Yemekte konuşan Vanlı ressam Haydar Ekinek, "Bu yörenin insanı olarak memleketime kendi sanatım adına nasıl bir katkı sağlayabilirim düşüncesiyle böyle bir proje düşündük. Projemizi İpekyolu Belediyesi ile paylaştık. Belediye Başkan Vekili Sayın Cemil Öztürk bize samimiyetle yaklaştılar. Bizlere her alanda destek oldular. Buradan başkan vekilimize verdikleri maddi ve manevi desteklerden ötürü teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Heyet organizatörü Esma Albayrak ise, Van'ı ve Vanlıyı tanıdıkları için çok memnun olduklarını söyledi. Van'ı yerinde tanımanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Albayrak, "Van'a ilk defa gelen arkadaşlarımız oldu. Tarihi ve turistik açıdan çok zengin bir il. En kısa zamanda tekrar gelmek istediklerini söylediler. Bize bu imkânı sağlayan İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Cemil Öztürk'e heyet adına teşekkür ederim" diye konuştu.

Program, katılımcılara "Katılım Belgelerinin" verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.

(MSA-Y)



08.05.2017 16:34:07 TSI

NNNN

