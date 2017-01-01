ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İpekyolu Belediyesinden 'Kürtür-Sanat' günleri

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:25
İpekyolu Belediyesinden 'Kürtür-Sanat' günleri
İpekyolu Belediyesinden 'Kürtür-Sanat' günleri

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Kültür-Sanat' günleri etkinliğinin son günü Van Kalesi'nde yapıldı.
Van Kalesi eteğindeki eski Van evleri yanında yapılan çalıştaya il dışından gelen ressamlar katıldı. Ressamlar; Van Kalesi, Akdamar Adası, eski Van evleri, Van Kedisi ve çeşitli doğa resimlerini tuvallere aktardılar. Çalıştayın ardından Van Kalesi'nin eşsiz güzelliğini gezen katılımcıların onuruna İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından akşam yemeği verildi.
Yemekte konuşan Vanlı ressam Haydar Ekinek, "Bu yörenin insanı olarak memleketime kendi sanatım adına nasıl bir katkı sağlayabilirim düşüncesiyle böyle bir proje düşündük. Projemizi İpekyolu Belediyesi ile paylaştık. Belediye Başkan Vekili Sayın Cemil Öztürk bize samimiyetle yaklaştılar. Bizlere her alanda destek oldular. Buradan başkan vekilimize verdikleri maddi ve manevi desteklerden ötürü teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.
Heyet organizatörü Esma Albayrak ise, Van'ı ve Vanlıyı tanıdıkları için çok memnun olduklarını söyledi. Van'ı yerinde tanımanın çok büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Albayrak, "Van'a ilk defa gelen arkadaşlarımız oldu. Tarihi ve turistik açıdan çok zengin bir il. En kısa zamanda tekrar gelmek istediklerini söylediler. Bize bu imkânı sağlayan İpekyolu Belediyesi Başkan Vekili Cemil Öztürk'e heyet adına teşekkür ederim" diye konuştu.
Program, katılımcılara "Katılım Belgelerinin" verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu.
(MSA-Y)

08.05.2017 16:34:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
15. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği
YEREL

15. VAN AKDAMAR ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI ŞENLİĞİ
Van'da Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri
YEREL

VAN'DA ÜNİVERSİTE TANITIM VE TERCİH GÜNLERİ
Aday öğretmenlerden şehit ailelerine anlamlı ziyaret
YEREL

ADAY ÖĞRETMENLERDEN ŞEHİT AİLELERİNE ANLAMLI ZİYARET
Erciş'te 'Adı Aşk Olsun' semineri
YEREL

ERCİŞ'TE 'ADI AŞK OLSUN' SEMİNERİ
Van'da trafik kazası; 7 yaralı
YEREL

VAN'DA TRAFİK KAZASI; 7 YARALI
Van'da 'El Hijyeni' eğitim
YEREL

VAN'DA 'EL HİJYENİ' EĞİTİM
Başkan Karael'den esnaf ziyareti
YEREL

BAŞKAN KARAEL'DEN ESNAF ZİYARETİ
Van'da Hıdırellez coşkusu
YEREL

VAN'DA HIDIRELLEZ COŞKUSU
Van'da renk cümbüşü
YEREL

VAN'DA RENK CÜMBÜŞÜ
Başkale'de fırın denetimi
YEREL

BAŞKALE'DE FIRIN DENETİMİ
Van Kanserle Mücadele Derneği kuruldu
YEREL

VAN KANSERLE MÜCADELE DERNEĞİ KURULDU
Şehit aileleri umreden döndü
YEREL

ŞEHİT AİLELERİ UMREDEN DÖNDÜ
SP Van Gençlik Kollarının Nisan ayı divan toplantısı yapıldı
YEREL

SP VAN GENÇLİK KOLLARININ NİSAN AYI DİVAN TOPLANTISI YAPILDI
Van YYÜ'de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve sempozyum düzenlenecek
YEREL

VAN YYÜ'DE 22. KELAM KOORDİNASYON TOPLANTISI VE SEMPOZYUM DÜZENLENECEK
Belediye çalışanlarına ağaç budama eğitimi
YEREL

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA AĞAÇ BUDAMA EĞİTİMİ
Başkan Vekili Öztürk'e muhtarlardan övgü
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'E MUHTARLARDAN ÖVGÜ
Van zabıtası inci kefali nöbetinde
YEREL

VAN ZABITASI İNCİ KEFALİ NÖBETİNDE
Görüntü kirliliğine neden olanlara ceza
YEREL

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLANLARA CEZA
Sevgi evlerindeki çocuklara eğitim
YEREL

SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARA EĞİTİM
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...