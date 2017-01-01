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2. Çevreyolunda yol genişletme çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, kamulaştırma problemlerinden dolayı tamamlanamayan 2. Çevreyolunda çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, imar sorunu çözülen yapıları yıktı.

Yaşanan kamulaştırma probleminden dolayı bir türlü bulvara bağlantısı gerçekleştirilemeyen 2. Çevreyolunda çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, imar sorunu çözülen yapıları bir bir yıkıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 2. Çevreyolunun bulvar bağlantısı için Yeni Sanayi Mahallesindeki çalışmalarda, mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

(CK-OE-Y)



08.05.2017 16:37:43 TSI

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