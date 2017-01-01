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Yazarlar Akşehir Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:29
Yazarlar Akşehir Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı
Yazarlar Akşehir Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, 'Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor' projesi kapsamında açılan 3. Kitap Fuarı'na katılan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ve Yazar Nurettin İğci imza gününe katıldı.
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği devam eden "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" projesinin kapsamında açılan 'Akşehir 3. Kitap Fuarı' alanında Yazar Hanefi Avcı ve Nurettin İğci okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.
Akşehir'e üçüncü kez geldiğini ve burada büyük keyif aldığını ifade eden Yazar Nurettin İğci "Akşehir'e üçüncü gelişim 1988'de Nasreddin Hoca adına bir öykü yarışması düzenlenmişti, yarışmada ödül kazanmış ve onu almaya gelmiştim. İkinci gelişim önceki sene olmuştu. Bu fuarın açılışına katıldım. Okulları gezdik ve çocuklarla tanışarak birlikte keyifli vakit geçirdik. Geçen sene gelemedim ama bu sene davet edilince seve seve geldim. Yine keyifli günler geçiriyorum çünkü tanıdık çocuklar, öğretmenler, anneler ve babalar geliyor, onlarla hal hatır soruyoruz ve yenileriyle tanışıyoruz. İşte ben bu kitabı okudum, o kitap bende var, şundan alayım, bunu da imzalatayım, evde var getiriyim derken dediğim gibi keyifli günler geçiriyoruz" dedi.
Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesini de değerlendiren Yazar Nurettin İğci ise, "Bu hızla giderse o hedefe varacağına eminim. Çünkü Akşehir'de çok iyi bir çalışma yürütülüyor. Akşehir bu hızla giderse 1 Milyon hedefine pek uzak olmayan zamanda ulaşır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu tür fuarlar şehre değer katar"
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da, Akşehir'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Anadolumuzun tüm İl ve İlçelerinde bu tür fuarlar yeni yeni başlıyor. Böyle bir etkinliği yapabilmek çok güzel. Bu fuarların ayrı bir özelliği var, insanlarımıza okumayı ve kitapla buluşturmayı aşılanması açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Akşehir gibi böyle güzel bir ilçede böyle bir fuarı görmek benim açımdan çok önemli. Biz normalde her yere gitmiyoruz ama Akşehir gibi ilçeler olduğu zaman gençlerimize destek olmak için bu tür faaliyetlere katılmaya özen gösteriyoruz. Böyle bir ilçedeki kitap fuarının şehre fazlasıyla değer katacağını düşünüyorum. Bu projede emeği geçenlere ve katkı sunanları kutlamak lazımdır" dedi.
'Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor projesi kapsamındaki 1 Milyon Kitabın okunmasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Avcı, "Fuar 3-5 günlük ama Akşehir'de yaptığınız etkinlik daha da güzel bir şey. Daha uzun süreli ve yılları kapsayan bir proje. İnsanlara daha fazla ses getiren ve duyuran, kitapları okumayı sevdiren, bence fuarın üstünde bir proje. Kitlesel boyutu olan, uzun süreleri kapsayan, okuma alışkanlığını ve kültürünü geliştiren bir farkındalık projesi. Bu projeyi tertipleyenleri kutlamak lazım. Bence çok orijinal ve güzel düşünülmüş bir fikir" diye konuştu.
Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu'nda 10 Mayıs Çarşamba günü akşamına kadar açık kalacak kitap Fuarı'nda 8 Mayıs'ta Ahmet Bulut, 9 Mayıs'ta Sinan Akyüz ve 8-10 Mayıs tarihleri arasında da Nurettin İğci'nin imza günleri düzenlenecek.
(CF-AH-Y)

08.05.2017 16:38:18 TSI
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