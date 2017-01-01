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Şehir Akademi'de 'Mekan Seminerleri' tamamlandı



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de varlık, bilgi, değer ve zaman seminerlerinin ardından mekan seminerleri de tamamlandı. Seminerin son iki dersini Doç. Dr. Alev Erkilet ile BÜSAM Genel Koordinatörü Yusuf Yerli verdi.

Şehir Akademi'nin mekan seminerlerine katılan Doç. Dr. Alev Erkilet, 'Kentsel Dönüşümün Sosyolojisi' başlığı altında kentlerin sosyolojisine ve modernleşmeye değindi. Kentin öncelikle değerleri tecessüm ettiren bir yapıyla karşımıza çıktığını ifade eden Erkilet, "Hıristiyan mimarisi ile İslam mimarisi arasındaki farklara bakarsak bunu görürüz. Hıristiyan mimari anlayışında Hz. İsa tasviri vardır. Ama bizim coğrafyamızda çokluk içinde birlik, birlik içinde çokluk ilkesini mimari anlayışta tezahür ettirme kaygısı var. Bunun için de daha çok geometrik desenler kullanılıyor. Birbiri içine geçmiş olan geometrik desenlerden bina tasarımı yapılıyor. Bu yüzden hiçbir binanın değerden bağımsız olmadığını söyleyebiliriz. Biz binayı, kendi kalbimizdeki ve idealimizdeki değerler doğrultusunda biçimlendiriyoruz" dedi.

Mekan seminerlerinin sonuncusunu ise BÜSAM Genel Koordinatörü Yusuf Yerli verdi. 'Mitoloji, Felsefe ve Din Dili Açısından, Varlık, Bilgi, Zaman ve Mekan Anlatımı"' konulu seminerde insanın kendisine sorduğu sorulara değinen Yerli, bu soruları altı başlıkta topladı. Herhangi bir şey konusunda, "Bu şey var mıdır, varsa varlığının nedeni nedir, kendiliğinden mi var, var eden mi var, ne zamandan beri var, var olan ne işe yarar, kimin işine yarar?" gibi soruların insan hayatının her döneminde olduğunu dile getiren Yusuf Yerli, "Herhangi bir şeyle ilgili bu temel soruları herkes sorar; ama bu soruların peşinde koşmayabilir. Bu soruları sormaya devam eden kişi sosyal bilgiler, felsefe, din bilimleriyle ilgilenir. Sorulara kendini kapattığı zaman günlük hayatında daha başka işlerle uğraşır" diye konuştu. Altı başlıktaki sorulara mitolojiler, felsefeler, dinler, bilim ve kısmen de olsa sanat dünyasının cevap vermeye çalıştığını ifade eden Yerli, bu temel mevzulara farklı medeniyetler perspektifinden mukayeseli olarak da bakmak gerektiğini belirtti.

Şehir Akademi'de önümüzdeki haftadan itibaren siyaset seminerleri verilecek.

(SK)



08.05.2017 16:39:42 TSI

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