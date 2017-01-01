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Kilis Zeytinyağı, İzmir fuarına katıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:31
Kilis Zeytinyağı, İzmir fuarına katıldı
Kilis Zeytinyağı, İzmir fuarına katıldı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği ile Kilisli zeytin üreticileri İzmir'de Olivtech 7'inci Zeytin, Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarına katıldı.
Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği ve üreticiler tarafından İzmir'deki fuarda Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Fuarında stant açıldı.
Birlik Başkanı Hüseyin Polat, Fuarda Kilis Zeytinyağını tanıtıldığını belirterek, "Başta İran olmak üzere tüm Arap ülkeleri ile Amerika, Almanya ve çeşitli Avrupa ülkelerinden ve Türkiye pazarındaki büyük zeytinyağı üreticileri ile iletişime geçerek görüşmeler yapıldı. İşbirliği konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
Polat, aynı zamanda gelecek sezon salamuralık zeytin satışı için gerekli tanıtımları yaptıklarını sözlerini ekledi.
(MAD-OE-Y)

08.05.2017 16:40:31 TSI
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