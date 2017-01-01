SAÜ'de Türk Müziği Konseri
(Fotoğraflı)
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından Türk Müziği Konseri düzenlendi.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konserde SAÜ Türk Müziği Bölümü öğrencisi Semen Karlıklı, Türk Müziği eserlerini seslendirdi. Arş. Gör. Özge Zeybek'in konuk solist olduğu konserde, udda Doç. Dr. Ferdi Koç, tanburda Öğr. Gör. Korkutalp Bilgin, neyde Barış Çanak, kanunda Mazlum Ardıç, kemanda Furkan Arslan, bendirde Yrd. Doç. Dr. Cemal Karabaşoğlu yer aldı. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan konserin sonunda, SAÜ Türk Müziği Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, Arş. Gör. Zeybek ve Karlıklı'ya çiçek takdim etti.
(BCT-İÇ)
08.05.2017 16:40:57 TSI
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