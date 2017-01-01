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Bulgaristan'da yapılacak Karma Dövüş Şampiyonasına Malatya'dan 4 sporcu



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - 12-13 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın Vasillevski şehrinde yapılacak Karma Dövüş Sanatları Balkan Şampiyonasına Malatya'dan 4 sporcu katılacak.

Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren karma dövüş sporcuları Abdulhakim Bölükbaşı, Ahmet Turan Ulaş, Taha Sucu ve Recep Akramov, Bulgaristan'daki şampiyonada başarı hedefliyorlar.

Takım kaptanı Abdulhakim Bölükbaşı yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki şampiyonda mindere 15 Temmuz şehitleri için çıkacaklarını ve onları için mücadele edeceklerini söyledi.

Çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürdüklerini kaydeden Abdulhakim Bölükbaşı, "Biz Türkiye'de bu sporun yayılmasını çok istiyoruz. Başkan Şampiyonasında Türkiye temsil edecek bizlerin iddialı olduğunu söylemek isterim. Takım olarak bu işe çok emek harcadık, zaman verdik. Bu şampiyona bizim için çok önemli. Aynı zamanda Malatya'dan 5 sporcunun bu şampiyonada ülkemizi temsil edecek olması ayrıca onur verici bir olay. Malatya dövüş sporlarında artık çok aktif bir il durumda. Biz de orada ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Federasyon başkanımız Orhan Özak'a teşekkür ediyorum. Bu spor vasıtasıyla bize önemli kazanımlar sunuyor. Biz Bulgaristan'da 15 Temmuz şehitleri için mindere çıkacağız ve alacağımız başarıları onlara armağan edeceğiz" diye konuştu.

(MT-OE-Y)



08.05.2017 16:43:00 TSI

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