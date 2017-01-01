ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes törenle açıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:34
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes törenle açıldı
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes törenle açıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes Eski Hal Meydanında hayır duaları ile birlikte açıldı.
Kermesin açılış töreninde ilk olarak konuşan İlçe Müftüsü Bağcı; "Düzenlediğimiz kermesin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buraya yapacağınız yardımlar ilçemizde yapımı süren Hafız Yatılı Kur'an Kursu ve Müftülüğümüz bünyesinde sürdürülen faaliyetlere aktarılarak hayır sağlayacaktır" dedi.
Müftünün ardından konuşan Kaymakam Hasan Yaman; "Bozüyük'te göreve geldiğim günden itibaren çalışmalarını yakından takip ettiğim Sayın Müftümüze gösterdiği üstün hizmet ve harcadığı yoğun mesai için teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yapılan dua ile birlikte açılış kurdelesi kesildi. Ardından Kaymakam Yaman ve beraberindekiler kermesteki stantları tek tek gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Başkan Bakıcı burada "Emekleriniz geleceğin hafızlarının, hocalarının yetiştirilmesine vesile olacak. Kermes bereketli ve hayırlara vesile olsun" diyerek stant görevlilerine kolaylıklar diledi.
Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen kermes 1 hafta boyunca eski Hal Meydanı'nda ziyaretçilere açık olacak.
Kermesin açılış törenine Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Bozüyük İlçe Müftüsü Selami Bağcı, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve davetliler katıldı.
(FSİ-MET-Y)

08.05.2017 16:43:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE ALT YAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Sen misin cevizin tadına bakan
YEREL

SEN MİSİN CEVİZİN TADINA BAKAN
Rehber öğretmenlere &quot;Tercih Danışmanlığı&quot; eğitimleri verilmeye başlandı
YEREL

REHBER ÖĞRETMENLERE "TERCİH DANIŞMANLIĞI" EĞİTİMLERİ VERİLMEYE BAŞLANDI
Suzan Kardeş, Vezirhan halkına konser verecek
YEREL

SUZAN KARDEŞ, VEZİRHAN HALKINA KONSER VERECEK
Bilecik İl Mütfü Vekili Ahmet Tokgöz'ün Beraat Kandili mesajı
YEREL

BİLECİK İL MÜTFÜ VEKİLİ AHMET TOKGÖZ'ÜN BERAAT KANDİLİ MESAJI
AK Parti heyeti, Bilecik Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hıdrellez etkinliğine katıldı
YEREL

AK PARTİ HEYETİ, BİLECİK SİNOPLULAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN HIDRELLEZ ETKİNLİĞİNE KATILDI
Başkan Duymuş, Hıdrellez şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ, HIDRELLEZ ŞENLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yalçın genç çiftin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI
AK Parti heyeti 19 köyde Hıdrellez etkinliklerine katıldı
YEREL

AK PARTİ HEYETİ 19 KÖYDE HIDRELLEZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yalçın'a Bursa'dan ziyaret
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'A BURSA'DAN ZİYARET
Başkan Yağcı, 6 köy gezerek Hıdrellez etkinliklerine katıldı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, 6 KÖY GEZEREK HIDRELLEZ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Başkan Yaman belediye personeli genç çiftin nikahını kıydı
YEREL

BAŞKAN YAMAN BELEDİYE PERSONELİ GENÇ ÇİFTİN NİKAHINI KIYDI
Başkanlar Hıdırellez şenliklerine katıldı
YEREL

BAŞKANLAR HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNE KATILDI
Bozüyük'te çocuklar için &quot;Keloğlan'ın Becerikli Eşeği&quot; sahnelendi
YEREL

BOZÜYÜK'TE ÇOCUKLAR İÇİN "KELOĞLAN'IN BECERİKLİ EŞEĞİ" SAHNELENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...