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Harran'da kadın doğum günleri çalıştayı yapıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:36
Harran'da kadın doğum günleri çalıştayı yapıldı
Harran'da kadın doğum günleri çalıştayı yapıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Ana Bilim Dalı ve Şanlıurfa Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği şubesinin ortak düzenlediği Harran Tıp Kadın Doğum Günleri bilimsel kurs çalıştayı yapıldı.
Bir otelin konfer solanunda yapılan toplantıya Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Arslan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Neşe Gül Hilali, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Kadın Doğum Uzmanları ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak bu toplantıların amacından bahsederken,"Toplumun temeli ailedir ve ailenin de temeli kadındır. Maalesef maternal mortanitenin ve anne ölüm oranlarının en yüksek olduğu ilde yaşıyoruz. Kaba doğum hızının en yüksek olduğu ilde biz bulunuyoruz. Bu anlamda Anne hayatı kadın sağlığı bizim için çok önemlidir" dedi.
Toplantının amacının hasıl olmasını temenni eden Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Yardımcı Doç. Dr. Erkan Arslan, toplantıya öncülük eden Muhammet Erdal Sak ve Neşe Gül Hilali'ye teşekkür etti.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Neşe Gül Hilali ise konuşmasında Şanlıurfa'da maternal mortanitenin yüksek olduğu dikkat çekerek, "Maternal mortanitenin önemli sebeplerinden bir tanesi özellikle ilçelerimizdeki sağlık personeli sayısının eksikliğidir. çünkü doğum sayısıyla orantılı sağlık personeli desteği olmadığından bizler zorlanıyoruz. Birde tıp da biliyoruz ki her şey sürekli bir değişim içerisinde o yüzden dönem dönem aldığımız eğitimleri yenilememiz gerekiyor" dedi.
Harran Üniversitesi Rektör Yar. Prof. Dr. Ali Sarıışık 25. Yıl etkinlikleri kapsamından düzenlenen etkinliklerin önemine değinerek, "25 yıl geçmişi olan üniversitemizde bu tür etkinliklerin olması bizi mutlu ediyor. Araştırma Hastanemizin yapmış olduğu etkinliklerden ve bu performansından son derece memnunuz. Doktor arkadaşlarımızın çok güzel gayretleri var. Biz Şanlıurfa'ya ve bölgemize bu Ana bilim dalıyla iyi hizmetler yapmayı planlıyoruz. Ana Bilim Dalı ve Kadın doğum alanındaki öğretim üyesi sayısını arttırmaya çalışıyoruz ve ilave olarak Tüp bebek merkezimizde kurulmuştur" dedi.
Kurs Başkanlığını Doç. Dr. Muhammet Erdal Sak'ın yaptığı ve iki oturum halinde gün boyu devam eden kurs, hastalarla yapılan uygulamalı eğitimle sonlandı.
(AK-OE-Y)

08.05.2017 16:44:40 TSI
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