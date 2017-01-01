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Şanlıurfa'da Karadenizliler derneği açıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:37
Şanlıurfa'da Karadenizliler derneği açıldı
Şanlıurfa'da Karadenizliler derneği açıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da yaşayan Karadenizlileri bir araya getirmek için Şanlıurfa Karadenizliler Derneği kuruldu.
Derneğin başkanlığını yürüten Nusrettin Tokdemir, çeşitli sebeplerle Şanlıurfa'ya gelerek il, ilçe ve köylerde yaşayan Karadenizlileri bir çatı altında toplayarak Karadeniz ve Şanlıurfa yöresine ait kültürleri tanımak ve tanıtmak amacıyla bu derneği kurduklarını belirtti. Karadeniz ve Şanlıurfa insanının sahip oldukları sıcakkanlılığı değerlendirerek iki farklı bölgenin insanlarını kaynaştırmak için dernek olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Tokdemir, "İki bölge arasında geziler düzenlemenin yanı sıra konser ve bu tarzda çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Böylece her iki kültür arasındaki yakınlığı pekiştirmek istiyoruz" dedi.
Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarında üyelerine hizmet veren derneğin merkezinde üye kayıtları alınmaya devam ediyor.
(AK-OE-Y)

08.05.2017 16:46:27 TSI
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