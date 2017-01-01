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Mardin'de turizm sezonu açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de turizm sezonun açılmasıyla kentte hareketlilik yaşanıyor.

Mardin, kültürel ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra dillerin ve dinlerin kenti olma özelliğiyle turizmcilerin gözdeleri olan şehirlerarasında yer alıyor. Son 3 yıldır yaşanan olayların turizmi baltaladığı Mardin, 2017 yılına umutla başladı. Kente gelen turist kafileleri turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği'nden (MARTOD) alınan verilere göre, otel doluluk oranları hafta sonları yüzde 95 seviyelerine ulaştı. Bu rakam hafta içi ise yüzde 50 doluluk oranlarıyla memnun etti. En son 2013 yılında 800 bin turisti gören Mardin'de, bu yıl içinde 1 milyonun üzerinde turist bekleniyor.



"Hak ettiğimiz noktalara geldik"

Mardin'in turizmde hak ettiği yerlere dönmeye başladığını anlatan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "İlimizde turizm sektöründe olumlu gelişmeler yaşanıyor. Hedefimiz Mardin'imizin her yıl milyonlarca turisti ağırlamasıdır. Kentimiz tarihi, kültürü, dillerin ve dinlerin kenti olma özelliğinin yanı sıra kardeşliği ile örnek bir şehirdir. Şehir olma özelliğinin bozulmadığı kentimiz asırlarca ayakta durmakta ve tarihin tüm izlerini taşımaktadır. Buram buram geçmiş kokan şehrimiz turistlerin de ilgi odağı haline gelmiştir. Öyle ki özellikle kültür turizmi açısından cennet olan Mardin yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Maalesef son 3 yılda yaşanan elim olaylar turizm sektörünü bitirme noktasına getirmişti" dedi.



"Tüm imkanları seferber ettik"

Olumsuzlukları aşmak adına tüm imkanları seferber ettiklerine değinen Yaman, kentte değişen havanın turizme nefes aldırdığını ifade etti.

Yaman, "Devletimizin ve hükümetimizin çalışmaları neticesinde ilimiz eski günlerine döndü. En son 2013 yılında 800 bin turisti ağırlayan Mardin, maalesef son yıllarda terörün etkisiyle eski günlerini arayan bir döneme girmişti. Şimdi ise aldığımız son rakamlar ilimizin turizminin geleceğinin ne kadar güzel olacağının ipuçlarını verdi. Sezonun yeni açılmasına rağmen otel doluluk oranları yüzde 95 civarında oldu. Hafta içi ise bu rakam yüzde 50 oranına ulaştı. Biz istatistiklerin daha da artması adına elimizi taşın altına koyduk. Bu yıl çalışmalarımızla 1 milyonun üzerinde turist bekliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Valiliğimiz ve Belediyemiz tüm imkânlarıyla çalışacak" diye konuştu.



"Otel kapatılan Mardin'den otel açılan Mardin'e"

Mardin'deki ışığın kentte üst üste otellerin açılmasına vesile olduğunu aktaran MARTOD Başkanı Özgür Azad Güngör ise, "İlimiz ölü toprağı üzerinden atmıştır. Özellikle Valimiz Sayın Mustafa Yaman önderliğinde Belediyemizin ve Valiliğimizin yaptığı etkinlikler algıların değişmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca barış ve huzurun sağlanması turizmin tıkalı olan damarının açılmasına neden olmuştur. İlimiz artık otellerin kapandığı değil, otellerin açıldığı bir şehir olmuştur. Turizmin sağladığı katkıyla ekonomik ve istihdama yönelim umut verici gelişmeler de yaşanmıştır. Biz ilimizde gelecek açısından çok umutluyuz" ifadelerinde bulundu.

(MSK-MP-Y)



08.05.2017 16:47:36 TSI

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