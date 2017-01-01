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Başkan Sekmen: "Tarihi ve kültürel mirasımızı vakıflara borçluyuz"

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:39
Başkan Sekmen: "Tarihi ve kültürel mirasımızı vakıflara borçluyuz"
Başkan Sekmen: "Tarihi ve kültürel mirasımızı vakıflara borçluyuz"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Vakıflar Erzurum Bölge Müdür Vekili Sedat Ayyıldız ve beraberindeki komite üyeleri, 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Vakıflar Haftası" dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.
Başkan Mehmet Sekmen, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Vakıflar Haftası'nın önemine dikkati çekti. Sekmen, şunları kaydetti: "Vakıflar, kültür ve geleneklerimizin, sosyal devlet anlayışımızın en önemli unsurudur. Asırlardır bu düşünceden hareketle sayısız vakıf hizmetlerine imza atan Anadolu insanı, bugün de aynı azim ve kararlılıkla vakıf kültürüne katkıda bulunmaktadır. Günümüzde sahip olduğumuz tarihi ve kültürel mirasların birçoğunu, atalarımızın yüzyıllar öncesinden kurmuş olduğu vakıflara borçluyuz. Toplumsal dayanışma ile birlikte, bir arada kardeşçe millet olma bilincini de kuvvetlendiren vakıflar, uygarlığımızın ve ülkemizin sahip olduğu kültürel ve tarihi değerleri yarınlara taşımakta öncü roller üstlenmektedir. Bu noktada her bireye ve her kuruma büyük görevler düşmektedir. Tarihi varlıklarını günümüze dek korumayı başaran Erzurum, birçok vakıf hizmetine sahip ender şehirlerimizden birisidir. Bizler de tarihi mekânlarımızı gelecek kuşaklara aktarma noktasında büyük bir gayret içerisindeyiz. Tarihi eserlerin korunması, restorasyonu ve tanıtımı konusunda son 3 yılda önemli adımlar attık. Medeniyet tasavvurumuzun en önemli parçası olan vakıf kültür ve bilincini bizden sonraki nesillere aktarmak için üzerimizdeki sorumluluğun ne denli büyük olduğunun farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle Vakıflar Haftası'nı kutluyor, bu köklü geleneğin her daim sürmesini temenni ediyorum."
(ERZ-Y)

08.05.2017 16:49:01 TSI
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