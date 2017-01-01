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Şahinbey Belediyesinden Perilikaya'ya dev sosyal tesis



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Perilikaya Mahallesine Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan semt pazarı, otopark ve sosyal tesisin bir arada olacağı Perilikaya Gençlik Merkezi ve Semt Pazarı'nın çalışmalarını inceledi.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların isteği doğrultusunda semt pazarı ve gençlik merkezi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bölgenin ihtiyacı olan her şeyin bu tesisle karşılanabileceğini dile getirdi.

Çok fonksiyonlu bir tesis

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yapımı tamamlanacak olan Perilikaya Sosyal Tesisi ile birlikte bu bölgenin bir çok önemli ihtiyacına cevap verileceğini belirterek, "Perilikaya semtimiz ve civarı nüfusumuzun yoğun olduğu bir bölge. Burada sokakta Pazar kuruluyordu. Bizde sokak pazarını iptal ederek, buraya güzel bir pazar yeri yaptık. Sadece Pazar yeri yapmakla kalmadık altında otoparkı, yine süper market ve iş yerleri olarak kullanılabilecek dükkanlar yaptık. Onlarında üzerine gençlik merkezi inşaa ettik. Burası gençlik merkezi, pazar yeri, süper market ve otopark olacak şekilde çok fonksiyonlu bir merkez haline dönüştü. Etrafındaki yollar ve açık oto parkı ile vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis haline dönüştü. Tesisimizin inşaatını tamamladık. Şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda da burayı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

(LO-OE-Y)



08.05.2017 16:49:51 TSI

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