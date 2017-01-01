ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şahinbey Belediyesinden Perilikaya'ya dev sosyal tesis

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:40
Şahinbey Belediyesinden Perilikaya'ya dev sosyal tesis
Şahinbey Belediyesinden Perilikaya'ya dev sosyal tesis

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Perilikaya Mahallesine Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan semt pazarı, otopark ve sosyal tesisin bir arada olacağı Perilikaya Gençlik Merkezi ve Semt Pazarı'nın çalışmalarını inceledi.
Şahinbey Belediyesi, vatandaşların isteği doğrultusunda semt pazarı ve gençlik merkezi kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bölgenin ihtiyacı olan her şeyin bu tesisle karşılanabileceğini dile getirdi.
Çok fonksiyonlu bir tesis
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yapımı tamamlanacak olan Perilikaya Sosyal Tesisi ile birlikte bu bölgenin bir çok önemli ihtiyacına cevap verileceğini belirterek, "Perilikaya semtimiz ve civarı nüfusumuzun yoğun olduğu bir bölge. Burada sokakta Pazar kuruluyordu. Bizde sokak pazarını iptal ederek, buraya güzel bir pazar yeri yaptık. Sadece Pazar yeri yapmakla kalmadık altında otoparkı, yine süper market ve iş yerleri olarak kullanılabilecek dükkanlar yaptık. Onlarında üzerine gençlik merkezi inşaa ettik. Burası gençlik merkezi, pazar yeri, süper market ve otopark olacak şekilde çok fonksiyonlu bir merkez haline dönüştü. Etrafındaki yollar ve açık oto parkı ile vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir tesis haline dönüştü. Tesisimizin inşaatını tamamladık. Şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda da burayı halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
(LO-OE-Y)

08.05.2017 16:49:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Trafik kazasında boğazına inşaat demiri saplandı
YEREL

TRAFİK KAZASINDA BOĞAZINA İNŞAAT DEMİRİ SAPLANDI
Büyükşehir meclisi'nde 61 madde görüşüldü
YEREL

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ'NDE 61 MADDE GÖRÜŞÜLDÜ
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Gökçen'den İletişim Becerisi Konferansı
YEREL

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ GÖKÇEN'DEN İLETİŞİM BECERİSİ KONFERANSI
Geleceğin Lojistikçilerinden Güneş Enerji Santraline Teknik Gezi
YEREL

GELECEĞİN LOJİSTİKÇİLERİNDEN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİNE TEKNİK GEZİ
İş ve İstihdam Forumu'da doğru
YEREL

İŞ VE İSTİHDAM FORUMU'DA DOĞRU
Kentin organizasyon merkezi ŞKM'de önemli fuar
YEREL

KENTİN ORGANİZASYON MERKEZİ ŞKM'DE ÖNEMLİ FUAR
MST komatek 2017 fuarı'nda yeni ekskavatörünü tanıttı
YEREL

MST KOMATEK 2017 FUARI'NDA YENİ EKSKAVATÖRÜNÜ TANITTI
Acepella Sesin Rengi Konseri'ne Yoğun İlgi
YEREL

ACEPELLA SESİN RENGİ KONSERİ'NE YOĞUN İLGİ
İş arayanlara öz geçmiş uyarısı
YEREL

İŞ ARAYANLARA ÖZ GEÇMİŞ UYARISI
Uluslararası Nakliyeciler TIR EPD Sistemi hakkında bilgilendirildi
YEREL

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER TIR EPD SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
İş dünyası istihdam forumunda buluşacak
YEREL

İŞ DÜNYASI İSTİHDAM FORUMUNDA BULUŞACAK
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
&quot;Gaziantep Gençleri Mozaikle Buluşuyor&quot; konulu sergi açıldı
YEREL

"GAZİANTEP GENÇLERİ MOZAİKLE BULUŞUYOR" KONULU SERGİ AÇILDI
Ukraynalı geline Türk düğünü
YEREL

UKRAYNALI GELİNE TÜRK DÜĞÜNÜ

Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Minik kulaçlar anneler için atıldı
YEREL

MİNİK KULAÇLAR ANNELER İÇİN ATILDI
GAÜN Judo Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu
YEREL

GAÜN JUDO ERKEK TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Gaziantep Ülkü Ocakları'ndan muhteşem gece
YEREL

GAZİANTEP ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN MUHTEŞEM GECE
Bahar yağmurları tarım arazilerine can suyu oldu
YEREL

BAHAR YAĞMURLARI TARIM ARAZİLERİNE CAN SUYU OLDU
&quot;Nesil, endüstri 4.0'a uygun yetişiyor ama peki ya firmalar?&quot;
YEREL

"NESİL, ENDÜSTRİ 4.0'A UYGUN YETİŞİYOR AMA PEKİ YA FİRMALAR?"
On bilgisayarı 30 saniyede çaldılar
YEREL

ON BİLGİSAYARI 30 SANİYEDE ÇALDILAR

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Taşdoğan MHP'li delegelerle biraraya geldi
YEREL

TAŞDOĞAN MHP'Lİ DELEGELERLE BİRARAYA GELDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...