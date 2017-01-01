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Başkan Yücel'den Avsallar halkına imar planı müjdesi



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Alanya Avsallar'ın uygulama imar planı onaylanarak, Mahallenin imar sorunu çözüldü.

Alanya Belediyesi, Avsallar'ın yeniden planlaması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Belediyemiz tarafından Avsallar Mahallesi'nin 5 binde bir ölçekli Nazım İmar Planı mahkeme kararlarında belirtilen hususlar doğrultusunda revize edildi ve 10 Şubat 2017 tarihindeki Büyükşehir Meclisi'nden geçti. Yine belediyemiz tarafından hazırlanan binde birlik Uygulama İmar Planı da Belediye Meclisimizin Mart Ayı Olağan Toplantısında onaylandı. Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde uygulama imar planı onaylandı" dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Büyükşehir İmar Komisyonu'na, Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Kerim Başkaptan ve Ekan Demirciye teşekkür ederek Avsallar halkına müjdeyi verdi.



Vatandaş itirazları da onaylandı

Büyükşehir Meclisi'nde onaylanan vatandaş itirazlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Yücel, "Mahmutlar Mahallesi'nde hazırlamış olduğumuz imar planına yönelik, vatandaş mağduriyetlerini belirten itirazlar Belediye Meclisimizce plan esasları ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda daha önceden kabul edilip onaylanmıştı. Bu onaylanan itirazlar kabul ettiğimiz şekliyle Büyükşehir Meclisince de onaylanarak vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderildi" dedi.



08.05.2017 16:49:53 TSI

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