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Digor' da trafik kazası: 4 yaralı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:43
Digor' da trafik kazası: 4 yaralı

KARS (İHA) - Digor'da bir otomobil şarampole uçtu. Feci kaza da 4 kişi yaralandı.
Kaza Kars-Digor Karayolun da meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki otomobil Kars'tan Digor istikametine seyir halindeyken Digor'a 4 kilo metre kala yoldan çıkarak takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü H.Ö. ve araçta yolcu olarak bulunan H.Y., F.B., Y.B. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Harakani Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(IÇ-AT-Y)

08.05.2017 16:52:16 TSI
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