YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acısını paylaştı

Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün acısını paylaştı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kayseri'de taziye ziyareti gerçekleştirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının evinin bulunduğu Kayseri merkez Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Kamanlıoğlu Apartmanı'nın bulunduğu alanda iki ayrı çadır kuruldu. Taziye çadırında günün erken saatlerinden itibaren Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül, taziyeleri kabul etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü acı gününde yalnız bırakmadı. Taziye çadırını ziyaret eden Başkan Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Gül'e ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti, acılarını paylaştı. Başkan Yılmaz, "11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün acısına biz de ortak olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babasına Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

(SAM-SLH-Y)



08.05.2017 16:54:29 TSI

NNNN

