YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Besni'de fidanlar toprakla buluştu

Besni'de fidanlar toprakla buluştu



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından "Fidanlar toprakla buluşuyor" projesi tamamlandı.

Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesinin Koordinatörlüğünde yapılan " Fidanlar toprakla buluşuyor " Projesi kapsamında Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şambayat Belediyesi, Şambayat Jandarma Karakol Komutanlığı ve Şambayat Spor Kulübünün ortaklığı ile gerçekleştirildi.

Şambayat Belde Stadyumunun ağaçlandırılması üzerine planlanan projenin açılışı Besni Kaymakamı Ahmet Gencer tarafından yapıldı.

Proje Koordinatörü Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Taş, amaçlarının gençlere ağaç dikme alışkanlığı kazandırmak, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve yöredeki ağaç sayısını arttırmak olduğunu belirtti.

Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, "Öğrencilerimizle beraber fidan dikmek ayrı bir mutluluk arz ediyor. Daha temiz bir hava, daha yeşil bir dünya için her öğrencinin okuduğu okulda dikili bir ağacı bulunsun istiyoruz. Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü onlarla paylaşmak çok güzel bir duygu" dedi.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri öğretmenleri birlikte stadyum çevresine ağaç dikimi yapıldı.

Törene, Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gençer, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, Besni Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel ve çok sayıda davetli katıldı.

(RK-OE-Y)



08.05.2017 16:56:20 TSI

NNNN

