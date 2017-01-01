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Zabıtadan S Plaka denetimi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:48
Zabıtadan S Plaka denetimi
Zabıtadan S Plaka denetimi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından başlatılan S Plaka denetimlerinin bu hafta tamamlanacağı açıklandı.
Bozüyük Belediye Başkanlığı Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği esaslarına göre ilçede çalışan servis araçlarının kayıt altına alınarak plaka tahdidi uygulamasına geçilmesi ile encümence belirlenen 275 adet S plakanın satış ihalesi gerçekleştirilmişti. Edinilen bilgiye göre; ihaleye katılan araç sahiplerinin ihaleden sonraki 45 gün içinde araç kontrollerini yaptırması gerekiyor. Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon tarafından yapılan kontrollerde Personel servisleri ve öğrenci servislerinde bulundurulması gerekenler kontrol ediliyor. Personel servislerinde araçların on dokuz yaşından küçük olması, park lambaları, geri vites lambası, sinyaller ve stop lambaları ile farları düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olması gibi kriterlere dikkat edilirken öğrenci servislerinde ise araçların 12 yaşından küçük olmasına, araçların arkasında "Okul Taşıtı" yazısının uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmasına, araçlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulundurulmasına dikkat ediliyor. Bozüyük Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından yapılan 275 aracın kontrolleri bu hafta sona erecek.
(FSİ-MET-Y)

08.05.2017 16:56:32 TSI
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