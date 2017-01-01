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Yetimler yararına kermes açıldı



(Fotoğraflı)



Cahit Özçelik

MALATYA (İHA) - Malatya'da Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından açılan kermesten elde edilecek gelir, yetimlere aktarılacak.

Malatya'da ki yetim, öksüz ve kimsesizlere yardım amaçlı düzenlenen kermes Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki otopark alanında açıldı. 13 Mayıs'a kadar açık olacak olan kermeste ev yemeklerinin yanı sıra kıyafet ve ev eşyaları da bulunuyor. Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, kendilerine destek veren tüm kurum ve hayırseverlere teşekkür ederek, akşam 22.00'te kadar açık olacak olan kermeslerine herkesin davetli olduğunu belirtti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise "Allah tarafından bizlere emanet edilen yetim çocuklarımız en azından başlarını okşamamız gerekiyor, Kuranı Kerim'de de buyrulduğu gibi yetimlere her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Yetimlere Allah'ın bizlere emaneti olarak sahip çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kermes kurdele kesimi ile birlikte açıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri kermesi gezdi.

(CÖ-OE-Y)



08.05.2017 16:57:03 TSI

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