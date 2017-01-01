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Söke'de Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke'de Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle kutlama etkinliği düzenlendi.

Söke Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen kutlama etkinliğine Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmet Şimşek, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Gökhan Kurgan başta olmak üzere daire müdürleri, ilçe emniyet ve jandarma trafik mensupları, oda başkanları öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından törende açılış konuşmasını Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş yaptı. Söke'nin coğrafi konum bakımından turizm merkezlerinin kavşak noktasında olduğun belirten Refik Karataş; bu nedenle trafik yoğunluğunun fazla olduğunu 2015 yılında 145, 2016 yılında ise 165 trafik kazasının meydana geldiğini söyledi. 2016 yılında Söke'de 44 Bin 66, bugün itibariyle 45 Bin 948 aracın trafiğe kayıtlı olduğunu belirten Söke Şoförler Odası Başkanı Refik Karataş; "Hızla artan taşıt sayısı ile trafik sorunları da artmaktadır. Değişen teknoloji ile çok konforlu araçlarla tanıştık. Ne olur bu araçların süratinden değil, sadece konforundan yararlanalım" dedi.

Mehmet Ali Eker Anaokulu hak oyunları ve dans gösterileri ile renklenen trafik haftası kutlama etkinliğinde; Kıryarlar Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi öğrencileri ile Nebahat Apan Ortaokulu öğrencileri folklor gösterileri de yer aldı.



Trafik haftası kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü trafik personelinden yılın personeli seçilen polis memuru Mehmet Akbulut, polis memuru Hakan Üçok, polis memuru Mustafa Hakan Kalın ve polis memuru Gökay Doğruer, Jandarma trafik personelinden yılın personeli seçilen J. Astsubay Kd. Başçavuş Mehmet Kurt, Uzman J. Çvş. Ersin Kayadelen'e ödülleri verildi.



Söke'de trafik haftası kapsamından ödülle layık görülen yılın taksi şoförü Muharrem Uğurel, yılın kamyon şoförü Lütfi Bala, şehiriçi minibüs şoförü İbrahim İnan, servis şoförü Hüseyin Talancı ve minibüs şoförü Bülent Karayiğit yılın şoförleri ödüllerini aldılar.

Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinliğinde çeşitli kategorilerde okullararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Diğer taraftan salonda trafik konulu bilgilendirici bir sergi de açıldı.

(LT-MB-Y)



08.05.2017 17:04:59 TSI

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