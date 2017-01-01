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Aydın'dan derneklere ziyaret

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:58
Aydın'dan derneklere ziyaret
Aydın'dan derneklere ziyaret

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği ile Yeryüzü Genç Girişimciler ve Kültür Derneğini ziyaret etti.
Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği ile Yeryüzü Genç Girişimciler ve Kültür Derneğini ziyaret eden Ahmet Aydın, dernek yöneticileriyle sohbet etti.
Yeryüzü Genç Girişimciler ve Kültür Derneği Başkanı Ümit Çevik, Ahmet Aydın'ın Adıyaman'ın aydınlık yüzü, parlayan yıldızı, ahlak ve fazileti ile örnek bir kişiliğe sahip olduğunu belirtti.
Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kadın girişimciler ve çalışanların sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.
Ahmet Aydın ise konuşmasında, derneklerin önemine işaret ederek, çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.
Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği ile Yeryüzü Genç Girişimciler ve Kültür Derneği Başkanları tarafından Ahmet Aydın'a yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı tablo hediye edildi.
(AHM)

08.05.2017 17:07:51 TSI
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