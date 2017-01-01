ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AOSB Ligi'nde şampiyon 3'üncü kez Sarmak Kompresör

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:04
AOSB Ligi'nde şampiyon 3'üncü kez Sarmak Kompresör
AOSB Ligi'nde şampiyon 3'üncü kez Sarmak Kompresör

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl 5.'si "15 Temmuz Şehitleri" anısına düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nın şampiyonu, finalde Kimteks Tekstil'i 9-2 yenen Sarmak Kompresör oldu.
Sanayici ve çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek; birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen turnuvada, grup maçlarından finale kadar birbirinden renkli karşılaşmalar oynandı. 40 takımın katılımıyla 5 Mart'ta başlayan turnuva, Sarmak Kompresör ile Kimteks Tekstil arasında hafta sonu oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Maça iyi başlayan Sarmak, peş peşe bulduğu gollerle Kimteks'i 9-2 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.
Zahit Alüminyum ile Amylum Nişasta arasında oynanan üçüncülük maçını ise, Zahit Alüminyum 3-2 kazandı.
Oyuncular sahada ter dökerken, aileleri ve çalışma arkadaşları da maç boyunca tezahüratlarıyla onları yalnız bırakmadı. Final maçını kazanarak şampiyon olan Sarmak Kompresör'ün oyuncuları, büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlayan oyuncular, sevinçlerini, maçı izleyen aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla da paylaştı. Maçın ardından, kupa törenine geçildi. Sarmak Kompresör, şampiyonluk kupasını AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün elinden aldı.

96 maçta 958 gol atıldı
Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgeleri arasında yer alan AOSB'nin; sporun, özellikle de futbolun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, firmalar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği turnuvada 96 maç oynandı ve bu maçlarda toplam 958 gol atıldı. New Hope ve Gürsoy Yem, turnuvanın en centilmen takımları seçilirken, BİM'den Hasan Demir 33 golle turnuvanın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Ödüller sahibini buldu
Turnuva sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takımın oyuncuları, birer madalya ve tüm altınla ödüllendirildi. İkinci olan takımın oyuncularına birer madalya ve yarım, üçüncü olan takımın oyuncularına ise birer madalya ve çeyrek altın verildi. Gol kralının çeyrek altınla ödüllendirildiği turnuvanın en centilmen takımlarına futbol topu hediye edilerek, plaket verildi.
Ödül törenine; AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça ve Bölge Müdürü Mustafa Keskin de katıldı.
(ELF-Y)

08.05.2017 17:13:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kozan'da Güreş Festivali ve Zeynep Dizdar Konseri
YEREL

KOZAN'DA GÜREŞ FESTİVALİ VE ZEYNEP DİZDAR KONSERİ
Adana'nın kardeşleri artıyor
YEREL

ADANA'NIN KARDEŞLERİ ARTIYOR
Adana'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ADANA'DA FETÖ/PDY DAVASI

Organize suç örgütü kurmaktan aranan kadın yakalandı
YEREL

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAKTAN ARANAN KADIN YAKALANDI

Adana'da keşfe giden adliye personeline saldırı davası
YEREL

ADANA'DA KEŞFE GİDEN ADLİYE PERSONELİNE SALDIRI DAVASI
Yüreğirli aşçılar Paris'te
YEREL

YÜREĞİRLİ AŞÇILAR PARİS'TE
Adana'da &quot;horoz dövüşü&quot; operasyonu
YEREL

ADANA'DA "HOROZ DÖVÜŞÜ" OPERASYONU
Caretta Carettaların yumurtlama alanları temizlendi
YEREL

CARETTA CARETTALARIN YUMURTLAMA ALANLARI TEMİZLENDİ
Karaisalı'da 500 kadına ücretsiz kanser taraması
YEREL

KARAİSALI'DA 500 KADINA ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI
TÜGVA Kozan Temsilciliği kuruldu
YEREL

TÜGVA KOZAN TEMSİLCİLİĞİ KURULDU
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL

ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU
MAZLUMDER'den açlık grevindeki Filistinli tutsaklara destek
YEREL

MAZLUMDER'DEN AÇLIK GREVİNDEKİ FİLİSTİNLİ TUTSAKLARA DESTEK

Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Adana'da Çerkes gecesi
YEREL

ADANA'DA ÇERKES GECESİ
&quot;Akdam Henis Koşuları&quot; yapıldı
YEREL

"AKDAM HENİS KOŞULARI" YAPILDI
Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi zaferin öyküsünü kitaplaştırıyor
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBESİ ZAFERİN ÖYKÜSÜNÜ KİTAPLAŞTIRIYOR
ÇGC TSM Korosu'ndan 42. yıl konseri
YEREL

ÇGC TSM KOROSU'NDAN 42. YIL KONSERİ
Sözlü: &quot;Yörük Türkmenler Türk Milleti'nin teminatıdır&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "YÖRÜK TÜRKMENLER TÜRK MİLLETİ'NİN TEMİNATIDIR"
Serginin geliri Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlandı
YEREL

SERGİNİN GELİRİ ÇOCUK KANSER DERNEĞİ'NE BAĞIŞLANDI
Seramik öğretmenlerinden &quot;Çamurlu Eller&quot; sergisi
YEREL

SERAMİK ÖĞRETMENLERİNDEN "ÇAMURLU ELLER" SERGİSİ
Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ADANA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Yaşlı ve hastalara evde bakım hizmeti
YEREL

YAŞLI VE HASTALARA EVDE BAKIM HİZMETİ
Türkiye genelindeki uyuşturucu operasyonları
YEREL

TÜRKİYE GENELİNDEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Adana'da kaçak tur denetimi
YEREL

ADANA'DA KAÇAK TUR DENETİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN'dan yeni nesil zırhlı sistem
TEKNOLOJİ

VE 'KORHAN' İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR...

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 Ünlü oyuncunun lüks arabası
  • 4 12 yıl önce figürandı, şimdi ise herkes onu konuşuyor...