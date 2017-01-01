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AOSB Ligi'nde şampiyon 3'üncü kez Sarmak Kompresör



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığınca bu yıl 5.'si "15 Temmuz Şehitleri" anısına düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası'nın şampiyonu, finalde Kimteks Tekstil'i 9-2 yenen Sarmak Kompresör oldu.

Sanayici ve çalışanları iş yaşamının stresinden uzaklaştırarak sağlıklı yaşama teşvik etmek; birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak organize edilen turnuvada, grup maçlarından finale kadar birbirinden renkli karşılaşmalar oynandı. 40 takımın katılımıyla 5 Mart'ta başlayan turnuva, Sarmak Kompresör ile Kimteks Tekstil arasında hafta sonu oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi. Maça iyi başlayan Sarmak, peş peşe bulduğu gollerle Kimteks'i 9-2 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti.

Zahit Alüminyum ile Amylum Nişasta arasında oynanan üçüncülük maçını ise, Zahit Alüminyum 3-2 kazandı.

Oyuncular sahada ter dökerken, aileleri ve çalışma arkadaşları da maç boyunca tezahüratlarıyla onları yalnız bırakmadı. Final maçını kazanarak şampiyon olan Sarmak Kompresör'ün oyuncuları, büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlayan oyuncular, sevinçlerini, maçı izleyen aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla da paylaştı. Maçın ardından, kupa törenine geçildi. Sarmak Kompresör, şampiyonluk kupasını AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün elinden aldı.



96 maçta 958 gol atıldı

Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgeleri arasında yer alan AOSB'nin; sporun, özellikle de futbolun birleştirici yönlerini ön planda tutarak, firmalar arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği turnuvada 96 maç oynandı ve bu maçlarda toplam 958 gol atıldı. New Hope ve Gürsoy Yem, turnuvanın en centilmen takımları seçilirken, BİM'den Hasan Demir 33 golle turnuvanın en çok gol atan oyuncusu oldu.



Ödüller sahibini buldu

Turnuva sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran takımın oyuncuları, birer madalya ve tüm altınla ödüllendirildi. İkinci olan takımın oyuncularına birer madalya ve yarım, üçüncü olan takımın oyuncularına ise birer madalya ve çeyrek altın verildi. Gol kralının çeyrek altınla ödüllendirildiği turnuvanın en centilmen takımlarına futbol topu hediye edilerek, plaket verildi.

Ödül törenine; AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü'nün yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça ve Bölge Müdürü Mustafa Keskin de katıldı.

(ELF-Y)



08.05.2017 17:13:09 TSI

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