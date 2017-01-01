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Mardin'de 'Münazara Yarışması'nın finali yapıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:05
Mardin'de 'Münazara Yarışması'nın finali yapıldı
Mardin'de 'Münazara Yarışması'nın finali yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de lise öğrenci arasından düzenlenen Münazara Yarışması'nın il finali yapıldı.
Mardin merkez ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde "Hedefe Doğru 4 Başlık 7 Adım" projesinin "İlimizde Yapılacak Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler" başlığı kapsamında İl Milli Eğitim AR-GE birimi tarafından düzenlenen Münazara Yarışması'nın il finali yapıldı. Artuklu Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen il finalinde Mardin Fen Lisesi ve Midyat Anadolu Lisesi'nden öğrenciler yarıştı. Yarışmada geleneksel ve modern ailelerde yetişen çocuklar arasındaki farkların münazarasını yapan öğrenciler kıyasıya bir yarış içine girdi. Jüri ekibinin birinciyi belirlediği yarışmada Artuklu ilçesini temsil eden Mardin Fen Lisesi "Modern Ailede Yetişen Çocuklar Daha Mutlu Olur" teziyle birinci seçildi.
(MSK-MP-Y)

08.05.2017 17:13:49 TSI
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