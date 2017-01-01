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Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:08
Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Belediyesi sineksiz ve haşeresiz yaz ayları için başlattığı ilaçlama çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.
Cizre Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibinin kent genelinde sinek ve haşerelere karşı erkenden başlattığı ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur'un talimatıyla ilaçlama çalışmasına bahar ayları itibariyle erken başlayan belediye, erken başladığı ilaçlama sayesinde vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşerelerden uzak bir şekilde geçirmesini sağlayacak. Kenar mahallelerde besicilik faaliyeti yapılan mandıra ve ahırlarda başlayan ilaçlama çalışmaları daha sonra sinek larvalarının yoğun olduğu su birikintileri, kanallar ilaçlanarak erkenden kontrol altına alındı.
İlaçlama çalışmalar hakkında bilgi veren Cizre Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur, "İnsanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren, hastalık etkeni vektörlere karşı etkin mücadeleye devam ediyor. Zamanında başlattığımız ilaçlama çalışmasıyla yaz aylarında vatandaşlarımız evlerinde rahat bir şekilde oturabilecektir" dedi.
(AY-MP-Y)

08.05.2017 17:17:45 TSI
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