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Çakır, İnönü Üniversitesinde yerel yönetimler öğrencilerine ders anlattı



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerine, yerel yönetimlerle ilgili ders anlattı.

Okul idaresinin daveti üzerine 8 Mayıs Pazartesi günü Battalgazi Meslek Yüksek Okulu kampüsüne giden Başkan Çakır, Yerel Yönetimler Programları öğrencilerine '8 yıllık deneyim ışığında yerel yönetimlerin güncel sorunları' konusunda bölüm öğrencilerine ders anlattı.

Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Orhan Gündüz ve Öğretim Elemanı Niyazi Doğan ile okul personeli tarafından karşılanan Başkan Çakır, Okul Müdürü Gündüz ile bir süre sohbet etti.

Tecrübelerinden istifade edecekler

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a davetlerine icabetinden dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Doç.Dr. Orhan Gündüz, "Ümit ediyorum ve inanıyorum ki öğrencilerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın engin deneyim ve tecrübelerinden, bilgilerinden istifade edecekler. Kendilerinin de yerel yönetici öğrencileri olmaları hasebiyle bu alandaki deneyimlerden oldukça istifade edeceklerine inanıyorum. Başkanımızla öğrencilerimizi bir araya getirmiş olmaktan oldukça mutluyuz" dedi.

İnönü Üniversitesi Malatya için büyük bir değer

İnönü Üniversitesi'nin Malatya için çok büyük bir değer olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise "İnönü Üniversitesi, ne kadar gelişirse kentin gelişimine o kadar katkı sağlar" dedi.

Üniversitelerin kentin kültürünü olumlu manada etkilediğini de kaydeden Başkan Çakır, "Öğrencilerimiz de aynı zamanda şehrimizin kültüründen etkileniyor. Dolayısıyla Üniversite ile şehrin birlikte programlar yapması, bütünleşmesi bilimle birlikte teknolojinin de belki kente yansımasına büyük katkı sağlıyor. Burada okuyan öğrencilerimiz aynı zamanda Malatya ile bir bağ kuruyor, onların ikinci bir memleketi olmuş oluyor. Burada okuyan bütün öğrencilerimiz, ilimizde ne kadar memnun kalırlarsa bizim için o kadar güzel olur" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Çakır'a teşekkür

Ders başlangıcında kısa bir açıklama yapan Öğretim Elemanı Niyazi Doğan ise zaman zaman yerel idarecileri davet ederek, öğrencilere ders anlattırdıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a davetlerine icabet ettiği için teşekkür etti.

Çakır'dan öğrencilere yerel yönetimler dersi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır daha sonra öğrencilere konuk öğretim görevlisi olarak "8 yıllık deneyim ışığında yerel yönetimlerin güncel sorunları" konusunda ders anlattı.

Yerel yönetimlerde planlamanın yanı sıra daha çok insan odaklı, insana hizmet olduğunu kaydeden Başkan Çakır, "Yerel yönetimlerde insanın yaşadığı ortamı iyileştirmek vardır. Sadece sorun çözücü değil, şehrin geleceğini sağlıklı planlamak lazım. Sadece bir kentin kalabalıklaşmasını dikkate alarak bunu hedefleyemezsiniz. Dünyanın değişen bütün dengelerini takip etmeniz lazım. Bütün perspektiflere karşı plan yapmanız lazım" dedi.

Yerel yönetimlerin en büyük sıkıntısının geçmişte kırsaldan kente meydana gelen hızlı ve aşırı göç olduğunu belirten Başkan Çakır, özetle şunlara değindi:

"Daha önce kent nüfusu yüzde 25-30'lardayken birden bire bu tam tersine döndü. Şu anda yüzde 70 kentte, yüzde 30 kırsalda kaldı. Bu hızlı göçün yanı sıra hızlı nüfus artışı ile gelir seviyesinin yükselmesine şehirlerimiz hazırlıksız yakalandı. Altyapısını hazırlayamadı. Bu yüzden şehirlerimiz imarsız, plansız bir kent yumağına dönüştü. Bunu planlı bir şehir haline dönüştürmek normalin 5-10 katı daha zor. Bu sadece maddi olarak değil, fiziki olarak değil, hukuki anlamda da çok zor. Bir de eskiden uzun dönemli planlamalar yapılmıyordu. Herkes kendi dönemini planlıyordu.

Malatya büyükşehir olmadan Malatya merkezin etrafında 12 tane belediye vardı. Böyle bir şehri yönetmek, kalıcı hedefler üretmek, sağlıklı kent alanı oluşturmak imkân dışı işler. Çünkü her belediye birbirinden bağımsızdı.

Büyükşehir statüsünün mutlaka olması gerekiyordu. Malatya Büyükşehir olunca da her şeyi bir tarafa bırakarak, yeniden bir planlama yapıyoruz.

İmar planları başta olmak üzere üst yapının yanı sıra altyapı şebekelerinde başlı başına uyumun olması gereken bir konu. İlçelerin tamamına yakınında altyapı yok. Merkezde eski şebekelerin çoğu iptal edilmediği için kayıp kaçaklarda önemli rol oynuyor. Bunların önüne geçmek ve Malatya'nın 40-50 yıllık altyapı sorununu çözmek için 52 km ana isale hattının yanı sıra 1700 km dolayında içme suyu şebeke hattı döşüyoruz. Bunun maliyeti 350-400 milyon lira civarında. Daha önce 36 depoda 120 bin su depolanırken, şu anda 17 depoda 205 bin ton su depolayabiliyoruz. Altyapı hizmetleri hiçbir zaman gözükmeyen hizmetlerdir. Altyapıya yaptığınız harcamanın yarısıyla, üst yapıda önemli hizmetler yapılabilir. Ama siyasi değil doğru hesap yapılması lazım.

Malatya genelinde toplam 18.700 km yol ağı var. Bu yol ağında bizim, ilçelerin ve karayolların sorumlu olduğu yerler var. Ancak biz sorumluluk alanına bakmadan aciliyetine binaen hizmetler yapıyoruz. Malatya geneline 17 taş ocağı kurarak, maliyeti aşağı düşürüyoruz.

Bir şehri planlarken, hizmet yaparken geleceği düşünmeliyiz. Büyük düşünerek 50-100 yıl sonrasını düşünmeliyiz. Yoksam dışarıda kalırız."

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Çakır; başarılı olmak için yaptıkları işi sevmeleri gerektiği, kendileriyle barışık olmalarını, kendilerini geliştirmelerini, samimi, dürüst ve iyi niyetli olmalarını söyledi. Kendi hayatından da örnekler veren Başkan Çakır, yapılan işin hakkını vermek gerektiğinin altını çizdi.

Teşekkür Plaketi

Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Başkan Çakır'a ders sonrası günün anısına öğrenciler tarafından teşekkür plaketi verildi. Başkan Çakır ayrıca öğrenci ve idari personelle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

(MT-OE-Y)



08.05.2017 17:20:06 TSI

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