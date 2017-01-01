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Büyükşehir meclisi'nde 61 madde görüşüldü



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mayıs ayı 1. birleşminde toplam 61 maddeyi görüştü.

Meclis Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkan vekili Osman Toprak'ın başkanlık yaptığı meclis toplantısında Düzbağ İçmesuyu, tüp bebek merkezi protokol imzası projeleri ve Büyükşehir'in 2017 yılı mali performansı görüşüldü.

41 maddenin imara, 12 maddenin teklif kararı, 5 maddenin plan ve bütçeye, 1 maddenin çevre komisyonuna ve 1 maddenin de hukuk komisyonuna sevk edildiği mecliste; 8 madde ise gündem dışı teklif kararı olarak kabul etti.

Büyükşehir Meclis oturumu sonrasında GASKİ genel kurulu mayıs ayı toplantısı gündem maddelerine geçildi.

Büyükşehir ve GASKİ'nin gündemde başka görüşülecek gündem maddesi olmadığından bir sonraki toplantının 10 Mayıs Çarşamba günü saat 15.00'da yapılmasına karar verildi.

(LO-OE-Y)



08.05.2017 17:20:41 TSI

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