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MOTAŞ personeline kişisel ve gelişim eğitimi verildi



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri MOTAŞ A.Ş. personeline kişisel ve gelişim eğitimi verildi.

Hizmet içi eğitim programı kapsamında bir otelin seminer salonunda gerçekleştirilen programa Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan katıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, toplu taşımaya duyulan güven ve memnuniyeti daha yukarı seviyelere taşıma gayretinde olduklarının söyledi.

Kurum olarak temiz, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunmaya çalıştıklarını belirten Tamgacı, "Yolcu memnuniyetini arzuladığımız seviyeye çıkarmak için başta yönetici kadromuz olmak üzere tüm personelimizi belli aralıklarla çeşitli konularda eğitime tabi tutuyoruz. İşte bu gün de bu eğitim faaliyetlerimiz çerçevesinde Büyükşehir Belediyemizin tertiplediği ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan beyefendinin bilgilerini ve tecrübelerini aktaracağı programa katıldık" dedi.

Açılış konuşmasının ardından geçilen sunumda söz alan Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, sosyal hayattan örneklerle bazen güldürerek bazen de hüzünlendirerek dinleyicilerin bilinçaltına güzel ve düşündüren mesajlar gönderdi.

Verilen toplu taşıma hizmetini gerçekleştirirken kişisel tutumların doğuracağı sonuçlara dikkat çeken Aslanhan, "Mutlu bir yuva için ailenize zaman ayırın, onları dinleyin ve küçük sorunları büyütmeyin. Unutmayalım ki, birçok yuva küçük tartışmalarla yıkılmıştır. Yuvasından huzurla ayrılmadan mesaiye başlayan fertler gün boyu gergin olurlar ve olmadık yere sorun çıkarırlar. Bunun için aile saadeti her şeyin başında geliyor" diye konuştu.

Beğeniyle takip edilen programda Aslanhan toplumdan örnekler vererek kişisel eğitimin önemini vurguladı.

(CÖ-OE-Y)



08.05.2017 17:21:18 TSI

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