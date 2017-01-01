YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaçak plakanın önüne geçiliyor

Kaçak plakanın önüne geçiliyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri Enver Yeniçeri tarafından getirilen yeni plaka tescil mühürlerini Erzincan ile Üzümlü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlarına teslim etti.

Son zamanlarda artış gösteren sahte plaka basım ve satışının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından yürütülen ve basımı darphane tarafından yapılan plaka tescil mühürlerinin dağıtımı Erzincan'da yapıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri Enver Yeniçeri tarafından getirilen yeni plaka tescil mühürleri Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy tarafından Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Üzümlü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanına teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Sekreteri Enver Yeniçeri, araç tescil plakalarının aracın görünürdeki kimliği niteliğinde olduğunu belirterek, yurt genelinde son dönemde sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasadışı işlerde kullanıldığı göz önüne alındığında, plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olmasının önemli olduğunu belirtti. Benzeri olayların önüne geçmek için hukuki mücadele başlattıklarını ve İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini de ifade eden Yeniçeri, "Daha önceden Trafik Tescil Kuruluşu ile birlikte Federasyonumuzca yetkilendirilen Meslek Odalarımızın mühürleri birlikte kullanılır iken 09.09.2011 tarih ve 28049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle tescil kuruluşunun mührü kaldırılmış sadece plakanın basımını gerçekleştiren Meslek Kuruluşumuzun mührü yeterli görülmüştür" dedi

Plaka basımında sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde bastırılmasının caydırıcı olacağı gibi bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C. ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkânı da olmayacak. Bu mühürlerin dağıtımından sonra kaçak plaka basmanın önüne geçileceği gibi Türkiye'de tek bir mühür kullanacak. Bu her ilin ve ilçenin alfabetik sırayla kodlanarak kendilerine, darphane matbaasının beratıyla beraber teslim edildikten sonra bunun dışında plakalarda hiçbir mühür olmayacak.

Darphane matbaasının beratıyla beraber yeni plaka tescil mühürlerini Erzincan ile Üzümlü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlarına teslim eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, hayırlı olması temennisinde bulundu.

(AA-Y)



08.05.2017 17:22:40 TSI

NNNN

