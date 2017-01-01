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Erzincan'da yabancı uyruklu 113 kişi yakalandı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:14
Erzincan'da yabancı uyruklu 113 kişi yakalandı
Erzincan'da yabancı uyruklu 113 kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu 113 kişi yakalandı.
Erzincan İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Refahiye İlçesi E/80 karayolu üzerinde, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 103 Afganistan, 8 Pakistan ve 2 Özbekistan olmak üzere toplam 113 şahıs yakalandı.
Olayla ilgili göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen otobüs şoförü Y.S. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda kullanılan araç sahibine ve sürücüsüne toplam 36 bin 847 TL İdari ve Trafik para cezası kesilerek, araç trafikten men edildi.
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlere kişi başına 2 bin 507 TL para cezası uygulanarak, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
(AA-Y)

08.05.2017 17:22:53 TSI
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