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Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Sırrı Gür Stadını takas yoluyla alacak

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TOKİ yetkilileri ile Ankara'da yaptığı görüşmede, stadın Büyükşehir'e tahsisi için belediye ait gayrimenkullerle takas yapılabileceğinin belirtildiğini söyledi

- Başkan Kocamaz:

- "Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki gayrimenkulleri tespit ettirmeye çalışıyoruz. Mersin genelinde özellikle toplu konut alanlarına açılacak bölgelerle ilgili bir çalışma içerisine girdik"



(Fotoğraflı)



Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nı TOKİ'den alabilmek için takas yöntemine gidecek. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, TOKİ yetkilileri ile Ankara'da yaptığı görüşmede, stadın Büyükşehir'e tahsisi için belediye ait gayrimenkullerle takas yapılabileceğinin belirtildiğini ifade ederek, "Biz de Mersin genelinde özellikle toplu konut alanlarına açılacak bölgelerle ilgili bir çalışma içerisine girdik" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı'nın birinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz başkanlığından yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında, 22 idare teklifi, 26komisyon raporu ile gündem dışı 9 madde görüşüldü.

52 katlı gökdelen Mersin'in ikonu olacak

Toplantıda, gündem maddeleri arasında yer alan turizme yönelik üç madde, Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'in turizmini geliştirmek ve kenti bir çekim merkezi haline getirmek için yeni adımlar attığını gösterdi. Bu tekliflerden biri, Mersin'in en önemli simgelerden biri olması gerekirken, bugüne kadar bir türlü istenilen noktaya taşınamayan 52 katlı Metropol İş Merkezi'nin görünümüne ilişkin. Teklife göre, Kuvayi Milliye Caddesi üzerindeki gökdelenin dış yüzeyi sanatçılar tarafından sanatsal figürlerle donatılacak. Teklifte, Büyükşehir Belediyesi'nin 2017-2019 Revize Stratejik Planı'nda yer alan 'kültür ve turizm şehri olmak' hedefi doğrultusunda, Mersin'in kültür ve turizm değerlerinin ön plana çıkartılması ve marka değerinin artırılması amacıyla bir ikon yaratılmasının planlandığı kaydedildi. Bu kapsamda, sahibinden yasal izin alınması koşuluyla 52 katlı Gökdelen İş Merkezi binasının sanatsal figürlerle donatılması çalışmalarında görev alacak sanatçılara yapılacak ödemeler konusunda Başkan Kocamaz'a yetki verilmesi istenen teklif, oy birliğiyle Plan ve Bütçe, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonlarına havale edildi.

Akkum'da denize 120 heykel yerleştirilecek

Turizmin geliştirilmesi adına hayata geçirilecek bir diğer proje ise Akkum'da denize 120 heykel yerleştirilmesini içeren 'Su Altı Heykel Parkı Projesi'. Büyükşehir Meclise, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından gönderilen teklifte, daire başkanlığının 2017 yılı Stratejik Planı'nda yer alan 'Su Altı Heykel Parkı Projesi' kapsamında, Mersin turizmini canlandırmak, su üstü ve su altı sporlarına ilgiyi artırmak, yeni istihdam alanları oluşturmak ve dalış turizmini geliştirmenin amaçlandığı ifade edildi. Bu çerçevede, Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi Akkum Boynuinceli mevkinde denize 8 metre derinlikten itibaren, yüksekliği en fazla 2 metre olan, denize zararsız, özel beton malzemeden imal edilecek yaklaşık 120 heykel yerleştirilmesinin planlandığı belirtilen teklifte, projenin Mersin Üniversitesi ile birlikte yürütüleceği ifade edildi. Proje için gereken beton blokların Çimsa Çimonto Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanmasının bağış olarak kabul edilmesi önerilen teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan, Olba Ören Yeri, Silifke Kalesi, Soli Pompeiopolis Antik Kenti ve Yumuktepe Höyüğü'nde gerçekleştirilen kazı kazı çalışmaları ile Anemurium Antik Kenti restorasyonu ve tespit çalışmaları, Erdemli ve Silifke'deki antik dönem yerleşimleri yüzey araştırmaları için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden maddi destek verilmesini içeren teklif de oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin, 2020'ye kadar canlı bir turunçgil müzesine dönüştürülecek

Gündem maddelerinin ardından 9 gündem dışı madde de meclis üyelerinin onayına sunuldu. Akdeniz Belediye Meclisi'nin 4 Mayıs 2017 tarihinde kabul ettiği, 29 Aralık 2016 tarihinde Mersin'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Maliye Bakanlığı'nca tahsis edilen 6 milyon 300 bin TL'lik afet ödeneğinin ek ödenek olarak kabul edilmesine yönelik teklif, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Gündem dışı bir diğer maddede ise 2020 yılında Dünya Turunçgil Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Mersin'in, turunçgil ağaçlarıyla bir müzeye dönüştürülmesi teklif edildi. Mersin Kent Konseyi'nin önerisiyle meclise sunulan ve oy birliğiyle kabul edilen teklife göre, Türkiye'de ilk kez Mersin'de gerçekleştirilecek olan Dünya Turunçgil Kongresi'ne hazırlık yapılması amacıyla mevcut parklardaki yeşil doku, turunçgil ağaçlarıyla değiştirilerek düzenleme yapılacak.

Başkan Kocamaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Buradaki amaç, Mersin'de yapılacak Turunçgil Kongresi ile ilgili hazırlık yaparak, belli bir alana bölgemizde yetişen bütün turunçgil ağaçlarından taşıyıp, orayı yaşayan canlı bir müze haline getirmek istiyoruz. Bu turizm açısından da şehrimize bir artı kazandıracaktır" diye konuştu.

Tevfik Sırrı Gür Stadı için Büyükşehir'e takas yolu açıldı

Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan Başkan Kocamaz, 3 yıldır Mersin'e yapılması gereken tahsislerle ilgili mücadele verdiklerini söyledi. "Büyük bir kısmı şu anda halledilmiş görünüyor. Çok az bir kısmı kaldı. Geçen hafta ben Ankara'dayken bunlarla ilgili bazı görüşmeler de yaptım" diyen Kocamaz, özellikle Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın tahsisi ile ilgili son gelişmeleri meclis üyeleriyle paylaştı. Tevfik Sırrı Gün Stadının tahsisine yönelik TOKİ yetkilileriyle görüşme yaptıklarını anlatan Kocamaz, "TOKİ'nin böyle bir yetkisi olmadığını, tamamen Büyükşehir'e devrinin olamayacağını ama 'Elinizde arsa var, bina varsa ya da size tahsis edilmiş kamu arazileri varsa, buraları oturalım, görüşelim masaya yatıralım' dediler. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki gayrimenkulleri tespit ettirmeye çalışıyoruz. 'İlla merkezde olması da şart değil, diğer ilçelerde de olabilir' şeklinde bir ifade kullandılar. Biz de Mersin genelinde özellikle toplu konut alanlarına açılacak bölgelerle ilgili bir çalışma içerisine girdik" şeklinde konuştu.

(KYM-Y)



08.05.2017 17:25:35 TSI

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