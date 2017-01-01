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Orhaneli'ye güneş enerji santrali kuruluyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:15
Orhaneli'ye güneş enerji santrali kuruluyor
Orhaneli'ye güneş enerji santrali kuruluyor

(Fotoğraflı)

Hasan Yalçın
BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Sırıl Mahallesi'ne Güneş Enerji Santrali (GES) kuruluyor. Kurulacak olan santral 1 milyon 650 bin kilowatt/saat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olurken, çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak.
Temiz enerji üretim teknolojisi ve doğa dostu olan güneş enerjisi santrali artık Orhaneli'de de kurulacak. Sırıl Mahallesi'nde 20 dönüm arazi üzerine planlanan santral için TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden onay çıktı. Orhaneli Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan GES, kurulacak 4 bin güneş paneliyle, yılda 1 milyon 650 bin kilowatt/saat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olacak. 5.5 milyon liraya mal olacak santral kendisini 7 yılda amorti edecek.
Bu yıl içinde kurulma çalışmaları tamamlanarak elektrik üretimine başlayacak olan santralin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Orhaneli son 2 yıl içinde çok büyüyecek, çok gelişecek, çok farklı yerlere gelecek. Bugüne kadar yaptığımız işlerden daha büyüklerini gerçekleştireceğiz. Artık Orhaneli'nin insanı para kazanacak, belediyemiz gelir elde edecek. Kendi kendine yetebilen bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz. Belediye olarak güneş enerjisi santrali kurmak için düğmeye bastık. Bütün onaylarımız tamam. Bu yıl içerisinde santralimizi kurarak, elektrik üretmeye başlayacağız" diye konuştu.
(HY-AF)

08.05.2017 17:24:45 TSI
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